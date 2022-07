Es albañil, ganó $100 millones y ahora el casino lo denuncia

Su historia se viralizó muy rápido. Y no era para menos. No todos los días un albañil del sur del país que va a matar el tiempo a un casino obtiene un premio de $100 millones. Aunque si es más usual que la empresa que invita a jugar, cuando el premio es abultado, trate de desconocerlo.

Antonio Miranda volvió a la casa que alquila en la localidad de Piedra Buena, en Santa Cruz. Pero no de la mejor manera: resentido en su salud por todo lo que vivió estas semanas, tuvo un principio de infarto y está siendo tratado por un psicólogo.

“Siempre fui un hombre sano. Me dedico a la albañilería hace muchos años. Esto me pasó por todo lo que viví en Río Gallegos. Pero no tengo nada que perder. Lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Antonio fue el pasado 7 de julio a hacer trámites relacionados con su tarjeta de crédito a Río Gallegos, capital de la provincia. Como tenía unos momentos libres fue a jugar a las maquinitas del casino de la ciudad. Tuvo un toque de suerte: apostó 6 mil pesos y la máquina le devolvió una sorpresa: había ganado 100 millones.

Llamó a los auxiliares de sala. Y tomó una fotografía de la máquina. Después vino la supervisora y le dijo que no le correspondía el premio porque la máquina “estaba descompuesta”. La alegría de Antonio se transformó en un dolor de cabeza desde ese momento. Había ganado. Pero no había ganado.

La respuesta del casino que enfermó a Antonio

Rápidamente comenzaron las cartas documentos y los reclamos. Pero el casino (que se mantiene en silencio con la prensa) no contestó. Lo hizo recién en los últimos días. Le informó por carta documento que le iniciaba una acción legal por difamación. Antonio explotó, volvió a su pueblo donde debió ser internado. Ahora está en su casa, en reposo, recuperándose. No volvió a trabajar.

“Nosotros hicimos todas las presentaciones legales. Y a todas las instituciones involucradas. Además contratamos un estudio en Capital Federal, a cargo del doctor Francisco Onetto, quien defendió a los acusados de violación en grupo en Playa Unión para que colabore en el caso", dijo Gustavo Insaurralde, abogado de Río Gallegos que representa al vecino de Luis Piedrabuena.

El estudio de Capital tiene una razón, como detalla Insaurralde: "También Lotería Nacional estaría involucrada. Lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Ya iniciamos acciones legales porque Antonio ganó lo que ganó en buena ley”.

La interminable espera de Antonio

Antonio Morales trabaja en una empresa en la que cobra alrededor de 150 mil pesos por mes. No es una cifra demasiado alta para el sur del país. Vive solo. Sus hijos están residiendo en Buenos Aires.

Cuando el día que ganó se lo consultó respecto a qué haría con el dinero en caso de cobrarlo, fue muy sencillo en su explicación: “Comprarme una casa que no tengo, aquí en Piedra Buena y ayudar a mis hijos”.

Dentro de la albañilería tiene una especialidad: la colocación de pisos. Y en el lugar donde vive suele trabajar con 18 grados bajo cero.

Ahora está en la espera. “Si la salud me acompaña (tiene 55 años) tengo todo el tiempo del mundo. Fui a jugar y gané. Y creo que merezco que me paguen. Ahora pienso en mi salud. Con todo esto que me pasó, evidentemente se sintió afectada. Mucho estrés, mucho pensar. Pero todo el mundo me dice que me quede tranquilo. Me fui con poca plata. Estoy acostumbrado a vivir así. Por ahí me pagan lo que gané y todo cambia”, finalizó Antonio.