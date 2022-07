Paulo Londra respondió los cuestionamientos a su rol de padre

Tras separarse de Rocío Moreno, la mamá de sus dos hijas, Paulo Londra volvió a apostar al amor de la mano de Martina Quetglas. Ahora la pareja viajó a Estados Unidos y al músico le llovieron las críticas por parte de usuarios que cuestionaron su rol de papá.

El descargo público del cantante

Cansado, el músico hizo un descargo en sus historias de Instagram. “Che, guacho, todo bien, pero no sé qué tienen en la cabeza para andar comentando cómo tengo que pasar mis días libres, con quién, cómo debería hacerlo”, comenzó diciendo

Acto seguido aclaró que su viaje no es solo por placer sino por trabajo. “O sea, si estoy en Los Ángeles o estoy viajando es porque tengo que laburar, guacho, no porque me encante Miami. Soy grande, tengo mi familia. A mí me gustaría estar en mi casa, mirando la tele, cuidando, pero tengo que laburar, tengo que viajar”, expresó.

Y para poner un freno a los comentarios y especulaciones, explicó cómo es la metodología de trabajo que lo obliga a estar fuera del país por mucho tiempo. “No todos los días son videos, un día hacés un video, al segundo día hacés un video. La empresa no puede tener tres videos listos todos seguidos, al tercer día te dejan un día libre y al cuarto día volvés a laburar”, detalló.

A modo de cierre, remató: “Y esos días libres, si estás laburando, vos los disfrutás con quien querés, como querés, siempre y cuando tengas la conciencia limpia de que cumplís para traer el pan a tu casa, guacho. Por eso estoy en un aeropuerto ahora viajando”. “Cálmense un poco, guacho, y sumen en vez de restar tanto, manga de bobos”, concluyó.

Hecho el descargo, escribió un post en el que remarcó que sería la última vez que hablaría del tema. “Tenía que acomodar a esos haters que se quejan de que ando viajando pero ellos no salen de la silla de su compu”, sentenció.

Cómo fue el acuerdo que firmaron Paulo Londra y Rocío Moreno

A principios de mayo, después de muchos enfrentamientos, Paulo Londra y Rocío Moreno firmaron el acuerdo en el que se definió una cuota alimentaria por las dos hijas que tienen en común -Isabella, de 2 años, y Francisca, de 2 meses- y una “compensación económica” para la joven, quien dejó de lado su carrera profesional para acompañarlo.

Aunque Ana Rosenfeld -representante legal de Rocío- no quiso dar cifras públicamente, Ángel De Brito sí lo hizo en sus redes sociales. Según reveló, el músico deberá abonar 450 mil pesos mensuales y se hará cargo de la obra social de las nenas y de su exmujer.

El pacto, además, incluye otros ítems, como un auto, una casa, los impuestos de la propiedad y el pago del colegio. Las actividades extras también serán abonadas por Londra. Por último, se encuentra el pago del banco de células madre que contrataron por cualquier problema de salud que puedan presentar sus hijas.