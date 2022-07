Atropellaron a un perrito y murió congelado en la calle

En el grupo de Facebook Misión Animal Jujuy “Unidos por Ellos” una mujer expresó su dolor e indignación luego de ver que un perrito de frío. El can había sido atropellado y no pudo superar la noche por las bajas temperaturas.

La mujer en su mensaje explicó la situación: “Les quería comentar que hoy me toco ver una situación muy lamentable y triste para mí. Yendo en el cole vi esté angelito de porte mediano y machito atropellado todo lleno de sangre en el puente Belgrano en el barrio Los Perales. Se ve q lo golpearon en algún momento de la noche y solito no puedo hacer nada para salir de allí y se murió congelado y de dolor seguramente”.

Lleno de hielo

Según explicó, “no podía hacer la vista al costado y regresé. Cuando lo vi estaba lleno de hielo. Se me caían las lágrimas. No puedo creer que la persona que lo atropello no haya tenido el mínimo interés en ver si estaba vivo. SÍ PODÍA AUXILIARLO”.

Tras el dolor llegó el momento de expresar su enojo por la situación: “¡¡Esto pasa cuándo no tomamos conciencia y no tenemos el mínimo gesto de empatía para con ELLOS!! No x ser animalitos no tienen frío, o sienten hambre...etc. TENGAMOS MAS CUIDADO. ¡NO MANEJEMOS CÓMO SI FUERA EL ÚLTIMO DÍA! ¡¡¡Y X FAVOR NO DEJEN A SUS HIJITOS AFUERA AVECES SE DESORIENTAN Y ASÍ ES CÓMO SE PIERDEN!!! Ni hablar de los CALLEJERITOS”.

Mensajes de dolor

Varios integrantes del grupo sumaron su dolor por el perrito y aseguraron que no es la primera vez que pasa algo semejante. “Muy triste, manejan como si fueran dueños totales de las calles, yo manejo y siempre tengo detrás mío alguien q me está apurando o se pega...necesito un cartel q diga yo manejo despacio, si quiero llegar a tiempo salgo más temprano y si veo un perro en la calle freno”, indicó una mujer.

Otro usuario remarcó: “Ya le va a llegar su hora a toda esas lacras que se creen dueño del volante se olvidan que existe la justicia divina y los perros no son perros tienen vida los animalitos y tienen su santo ya te va llegar tu hora”.

Hoy es el día del Perro

Cada 21 de julio en distintos países se celebra el Día Mundial del Perro para homenajear al animal de cuatro patas que es desde antaño el amigo fiel e incondicional de los humanos.



Esta efeméride mundial fue creada en el año 2004, motivada por la inconmensurable importancia de estos animales en el día a día de los seres humanos y la necesidad de darle fin al maltrato animal. Pero el mismo motivo también hace que se celebre cada 26 de agosto el día de nuestro mejor amigo.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. En la actualidad existen aproximadamente 300 millones de perros en el mundo, con una gran variedad de razas y tamaños, todos muy cariñosos y dispuestos a servir a sus amos de formas inimaginables.