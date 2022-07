Dani La Chepi y un relato durísimo sobre su salud

Dani La Chepi se abrió y reflexionó sobre las enormes dificultades que atravesó en lo que va del 2022. Primero, fue ingresada de urgencias a un centro médico por problemas en los riñones y luego fue intervenida quirúrgicamente por una dificultad en sus mamas. Entre medio de todo eso, falleció su padre, Alberto, una persona muy importante en su vida, y además, se separó de su pareja, según El destape.

Sin dudas, este 2022 ha sido un año muy difícil emocionalmente para la ex participante de MasterChef Celebrity. Ahora que ya pasó un tiempo y procesó este dolor, contó detalles sobre estas duras experiencias que le tocó vivir.

Un año muy difícil

“Fue un año movido. Arranqué con todo, porque yo si tengo algo, tengo todo junto: la separación, la inminente e inevitable muerte de mi papá, que estuvo diez años pasándola mal, y después se me atoró el riñón”, contó “La Chepi” en diálogo con Socios del Espectáculo.

Primero, los médicos pensaban que era un problema intestinal, ya que la mediática tiene dos obstrucciones intestinales y los dolores que sentía eran muy similares, pero al hacerle estudios le descubrieron cálculos renales. “Era una piedra que me estaba tapando la uretra”, explicó.

La importancia de hacerse chequeos diarios

“Me tuvieron que poner un catéter, y ahí dije: ‘Bueno, ya está’, y me fui a hacer una mamografía de control que me mandó mi ginecóloga”, detalló la influencer. Y soltó una reflexión sobre la importancia de priorizarse a uno mismo y hacerse chequeos diarios. “La verdad es que el cuerpo te va dando avisos pero uno sigue como una locomotora, pues madre soltera, pero no hay que postergar más, no hay tiempo cuando se trata de salud”, cerró.

La operación de Dani "La Chepi" por sus problemas en las mamas

Además, del tema de los riñones, los médicos descubrieron que “La Chepi” tenía que ser operada urgentemente por una anomalía en sus mamas. Se trató de una operación bastante delicada, ya que presentaba microcalcificaciones cerca del pezón.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, al quirófano”, explicó la influencer en diálogo con Paparazzi.

Enseñanza tras la partida de su padre

Lo cierto es que todo esto le sucedió mientras transitaba el duelo por la muerte de su padre y mientras estaba preparando un show, pero si hay algo que le enseñó la partida de su papá fue la importancia de hacerse chequeos médicos. “Es una serie de Netflix mi vida. Pero bueno, lo que cuesta más, vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”, cerró la actriz.