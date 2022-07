Lissa Vera habló sobre su supuesta traición a Locho

Este jueves, luego de su eliminación de El hotel de los famosos, Lissa Vera estuvo en Socios del espectáculo y habló sobre varios temas vinculados a su participación en el programa de El Trece. Como no podía ser de otra manera, la cantante se refirió a la supuesta traición que habría cometido contra Locho Loccisano.

Al ser consultada por Rodrigo Lussich respecto a esta polémica, Vera aseguró sin vueltas: “Mirá, no es ninguna traición. Primero y principal, podría haber sido traición también si lo hubiese votado a Martín, porque yo tenía otra conversación también con él, le dije ‘volvemos a foja cero’”.

“O sea, ¿traición? ¿Qué lealtad le debo a Locho si yo también quería ganar?”, sentenció la ex-Bandana, que fue clave en la salida de Loccisano luego de votarlo.

Acuerdo

Supuestamente, Vera había cerrado un acuerdo con el influencer en el que le prometió intercambiar la inmunidad a cambio de que ella votara Martín Salwe. No obstante, en la última votación del reality, la cantante dio un giro sorpresivo al ponerse del lado del locutor y de Alex Caniggia, con quienes había compartido “La Familia”, y terminó votando a Loccisano.

“Él se sintió traicionado”, le recordó Lussich. Y allí Vera contó una conversación que tuvo junto a su excompañero, y que no se vio en el programa.

“No se vio porque fue en el baño Yo tampoco no lo quiero poner como un monstruo ni nada, porque es un buen pibe y también quería ganar”, consideró primero.

Y luego profundizó: “Se quiso aprovechar de las armas que tenía, se encontró que yo estaba frágil, cansada, venía de una H, necesitaba descansar. Y me dijo: ‘Te voy a votar (por inmunidad) pero a cambio de que después votes a quien yo te diga”.

“Yo qué le voy a decir… se me metió en el baño. Yo lo que quería era que se vaya”, recordó la cantante.

“En el baño no hay cámaras. Nosotros estábamos sin micrófono porque nos estábamos cambiando. Él entró, me agarró del brazo y me dijo: ‘Yo te voy a votar a vos para que tengas inmunidad, pero a cambio después te pido que votes a quien yo te diga’”, recapituló luego.

Es un juego

“¿Por qué quedo como una traicionera si es un juego?”, expresó Vera. “Él sabía que en algún momento me podía dar vuelta, que yo no estaba segura. Aparte siempre estuve en ese grupo”, sumó.

“Pasó algo raro. Locho estaba con nosotros, con Alex y conmigo. Cuando entró Walter se empezó a alejar, se empezó a poner raro, rancio. Lo veía cada vez más distante”, explicó para argumentar su decisión de votar a Loccisano como parte de su estrategia para intentar ganar.

“Yo durante las dos primeras semanas, cuando él entró, lo banqué. Yo lo cuidé”, dijo luego. Y finalmente agregó: “Locho es un pibe que tiene la capacidad de hacerte irritar y de exponerte a vos. Eso tiene. No es malo, son sus formas”.