¿Alguien podrá robar la corona que Google lleva puesta hace años en el reino de las búsquedas web? Si revisamos las estadísticas del sector, un cambio en el trono parece imposible o al menos lejano. Sin embargo, un nuevo estudio revela un cambio de paradigma en ese mundillo, impulsado por internautas jóvenes que ahora hacen sus búsquedas en Instagram y TikTok.

“TikTok es mi Google”: ¿nuevos vientos en el negocio de las búsquedas?

De acuerdo a StatCounter, Google tiene una cuota superior al 90% en el negocio de las búsquedas en Internet. Muy por detrás, relegadísimos, aparecen competidores suyos como Bing, Yahoo, Yandex y Baidu.

Pero la verdadera competencia estaría en otra parte. El tuit de una creadora de contenido para las redes, Chelsea Greber, dio el puntapié: “TikTok es mi Google”, dijo. “Es la forma en la que busco recomendaciones de productos, cómo hacer cosas, o dónde ir”.

Las búsquedas mutan al contenido visual

Un estudio que recoge el sitio Xataka confirma, al menos en parte, la nueva tendencia: hacer búsquedas web sin usar Google.

Basado en encuestas a usuarios de entre 18 y 24 años, el informe muestra que cerca del 40% usan TikTok e Instagram para sus búsquedas, en lugar de hacerlo con los medios que ya son tradicionales, Google a la cabeza.

Prabhakar Raghavan, directivo de Google, hizo referencia a ese estudio y señaló que “las preguntas que hacen son completamente distintas”. ¿Cuáles son, entonces, esas diferencias?

Usuarios jóvenes consultados al respecto por NBC News tocaron la tecla justa: señalaron que prefieren plataformas más visuales. Y eso también afecta a las búsquedas.

“Mis amigos y yo, todos más o menos de la misma edad, preferimos la información visual. Con TikTok es fácil y rápido ver un video sobre lo que quiero conocer más”, dijo una joven de 24 años consultada por la mencionada publicación.

Más problemas para Google: proliferación de anuncios y una amenaza llamada Amazon

En contra de las arrasadoras estadísticas de Google, insiders de los negocios online vaticinan que el rey de las búsquedas se aproxima al eclipse de su dominio. Una de las variables que afectan la fidelidad de los usuarios es la gran cantidad de anuncios que aparecen cuando se realiza una búsqueda.

Además, Instagram y TikTok no son sus únicos competidores amenazantes. Amazon, el pope del comercio electrónico, ya en 2016 se llevaba el 55% de las búsquedas relacionadas con productos.

