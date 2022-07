En México ya es legal una relación polígama

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en Puebla, México avaló un amparo para que un ciudadano pueda tener una “relación poliamorosa”, argumentado que el solicitante no vulnera la constitución y que en este tipo de relaciones hay un “silencio normativo”.

El argumento del juez de San Andrés Cholula, Pedro Arroyo Soto, para avalar dicho amparo y que este hombre pueda casarse con más de una persona es que el concubinato sólo puede celebrarse entre dos personas y esto “excluye” las demás preferencias sexuales, como es el caso de las relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, conocidas comúnmente como “relaciones poliamorosas”.

Asimismo, argumentó que al no avalar la unión entre más personas está “menoscabando los derechos y libertades de las personas”. Incluso que al prohibirlo se está vulnerando lo dispuesto en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Así es, porque este mismo juicio de valor no es extendido a las relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, conocidas comúnmente como “relaciones poliamorosas”, las cuales no fueron incluidas en el ámbito promocional estatal, dejando un silencio normativo que las excluye de su regulación. En efecto, si las normas analizadas limitan los alcances del matrimonio y el concubinato a la unión entre dos personas y no se permite celebrar tal contrato jurídico solemne por más de dos hombres o mujeres, sin que exista justificación alguna en sede constitucional”, se puede leer en la resolución.

Juez concedió amparo porque es discriminatorio casarse con una persona

Para finalizar y confirmar que concederá el amparo el juez dejó asentado que las actuales leyes discriminan indirectamente a las personas que quieren casarse con más de una persona y esta discriminación, de acuerdo con el juez, ocurre cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido se traduce en un trato “desproporcionado” en personas o grupos en una situación diferente dada su orientación sexual, en este caso la poliamorosa, sin que exista una justificación objetiva y razonable.

El juicio de garantías es el 1227/2020, radicado en el Juzgado del Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, que se encuentra en San Andrés Cholula. De hecho, el fallo fue emitido desde el 21 de mayo de 2021, pero se conoció apenas ayer

Poligamia beneficia más a las mujeres

Los expertos realizaron el estudio con una tribu étnica del este de África, donde la poligamia es bien vista y permitida, en la cual se analizaron como por 20 años, los comportamientos de la comunidad Mpimbwe.

Así, se llegó a la conclusión de que la poligamia ofrece más y mejores beneficios hacia las mujeres, aun cuando se le relaciona más como una práctica del género masculino.

De acuerdo a los antroólogos, tener más de dos esposos, ayudarían al estimulo afectivo, por lo que se dice que las mujeres serían más felices y se les facilitaría la vida en diferentes aspectos, como el hogar, ya que las tareas se dividirian y serían más equitativas.

Asimismo, pese a que en las familias habría más hijos, la interacción con los pequeños seía mejor, ya que las mujeres tendrían una mayor disposición y creatividad para arreglar problemas.

También se comprobó que los hombres se decantaron por sus esposas haciendo lo posible por cuidarlas, más porque si uno de ellos llegase a enfermar, la otra persona atendería las necesidades que se presenaran.

Finalmente hay que especificar que dentro del estudio también se considero el hecho de la poligamia por parte del hombre, es decir, que él estuviera con dos mujeres, sin embargo se llegó a la conslusión de que la productividad era menor.