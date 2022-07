Ronaldo está dispuesto a rebajarse el sueldo

La salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United tiene visos de convertirse en uno de los grandes culebrones del verano. Sin embargo, después de que el Diario AS adelantara su intención de marcharse del equipo inglés, las noticias sobre las negociaciones del delantero portugués con los diferentes clubes a los que ha sido ofrecido han ido despejando incógnitas.

De acuerdo con reportes que vienen del país donde actualmente juega, como el del diario Independent, Cristiano estaría, incluso, dispuesto a una rebaja salarial, ya que su alto ingreso es uno de los principales obstáculos para los clubes que lo pretenden.

El mismo medio asegura que Bayern Múnich y Chelsea son dos de los clubes que están interesados en los servicios del delantero, pero que no lo consideran prioridad debido a la merma económica que representaría para el club; sin embargo, con la rebaja que CR7 está dispuesto a asumir, esto podría cambiar.

Actualmente, el delantero portugués gana 30 millones de euros ($30.7 millones de dólares) con el Manchester United, pero se desconoce cuánto dinero estaría dispuesto a sacrificar y de eso podría depender su fichaje con alguno de los clubes que sí disputarán Champions League la próxima campaña.

Según lo que se supo en días recientes, el Chelsea aún está en contacto con Jorge Mendes, el agente de “El Comandante”, por lo que su puede suponer que las negociaciones siguen su marcha. También se rumoró que el jugador fue ofrecido al FC Barcelona, aunque el club blaugrana no mostró mucho interés en ficharlo.

Se desconoce cuánto dinero estaría dispuesto a sacrificar el jugador

Atlético de Madrid es el conjunto mejor posicionado para hacerse con los servicios de la estrella lusa. Sin embargo, aún no posee la capacidad financiera para llevarlo a cabo, debido a que deberá desprenderse de ciertos futbolistas para poder hacerlo. La noticia del posible recorte de salario que está dispuesto a aceptar el crack podría beneficiarlos.

De todas maneras, las intenciones de Manchester United chocan con la de Cristiano. El conjunto de Old Trafford no quiere perder a su estrella y no lo ha puesto en venta. Se espera que haya una reunión entre el jugador y el nuevo entrenador Erik ten Hag con el fin de poder convencerlo definitivamente para que se resista a la idea de salir. Se vienen días movidos respecto al futuro del portugués.

A sus 37 años, Cristiano Ronaldo aún tiene mucho que ofrecer al club que lo contrate, ya que su presencia no sólo significa talento y entrega, sino también mucha mercadotecnia.

La estricta medida que instauró el entrenador del Manchester United que preocupa a Cristiano Ronaldo

Según reveló la prensa británica, Ten Hag ya habría oficializado las nuevas reglas que regirán para todo el plantel y una de ellas golpearía de lleno al astro portugués.

Cristiano Ronaldo siempre se caracterizó por el intensivo cuidado de su cuerpo, el cual a sus 37 años continúa rindiéndole de la mejor manera. Para ello, en Italia, el luso contaba con un cheff personal que se encargaba de prepararle la comida correspondiente a cada día e incluso, tras su llegada a Manchester, convenció a los encargados de cocina que añadieran algunos platos al menú del club.

Cristiano Ronaldo tenía un cheff personal (chef_barone)

Ahora, sin embargo, esa opción de contar con un cheff personal y comer lo que el jugador crea conveniente para su físico quedaría totalmente descartada después de que una de las nuevas reglas sea que los jugadores deberán comer las comidas preparadas por los cocineros del United.

Cabe destacar que el astro luso mantiene una estricta dieta de seis comidas al día en la que predomina el pescado, el pollo, la ternera, huevos, aguacate, aceite de coco y arroz negro, además del tradicional estofado portugués, el “Bacalhau”.

A ella se sumaron otras reglas como la de la prohibición a los jugadores de tomar alcohol durante las semanas de partido. A su vez, The Telegraph explicó que se aplicarán multas y castigos a los futbolistas o miembros del personal que lleguen tarde a una reunión, comida o entrenamiento .

La hora de la comida es donde el técnico hizo más hincapié al punto de restringir el uso de teléfonos celulares en la mesa. Al mismo tiempo, Ten Hag también remarcó que habrá controles regulares de IMC (medida de masa corporal) para alcanzar la mejor forma física del plantel, según detalló The Sun.

Por último, el entrenador neerlandés le hizo llegar a sus jugadores que en el caso de tener alguna queja se comuniquen directamente con él o su personal, con el objetivo de generar honestidad y unión dentro del vestuario.

“Creo que extrañamos esa disciplina. Para mí la disciplina no es sólo dentro del campo sino también afuera. Creo que es muy importante y es realmente bueno que él (Ten Hag) esté haciendo esto. No tendré problemas con eso”, reconoció el portugués Bruno Fernandes sobre las reglas en cuestión.