Mujer pagó una fortuna por atención médica en Bolivia

Cuando todavía se habla del docente salteño que falleció luego de no recibir atención médica en Bolivia, ahora se conoció un nuevo caso: a una mujer le cobraron mucho dinero para internarse luego de sufrir un accidente cerebro vascular (ACV).

Los familiares de la paciente, oriunda de Río Negro, contaron que debieron abonar 200 mil pesos por día de internación luego de la operación a la que fue sometida tras el ACV.

Esto sucedió en Tarija, donde el Consulado Argentino tomó cartas en el asunto para tramitar el traslado de la mujer, frente a los elevados costos que debía afrontar la familia.

Al momento de iniciar esta gestión se dieron con que debían abonar 14 mil dólares si querían utilizar el avión sanitario, por lo que finalmente se optó por trasladarla por tierra, en ambulancia.

El martes a la noche, la mujer de 29 años ingresó al Hospital San Vicente de Paúl, en Orán y posteriormente fue derivada a la capital salteña.

Fuentes del Ministerio de Salud confirmaron que la paciente se encuentra internada en el hospital San Bernardo, según publica el diario El Tribuno.

Distintos medios provinciales y nacionales se hicieron eco de este nuevo caso con una postura muy crítica ante la falta de reciprocidad que hay en Bolivia para con los argentinos en materia de salud, teniendo en cuenta que en nuestro país la atención flexible para todo aquel que lo requiera, sin distinción de nacionalidad.

Este es el segundo caso que ocurre luego del fallecimiento del docente salteño que falleció en Cochabamba, tras sufrir un accidente vial y sin recibir una atención sanitaria adecuada en Bolivia.

Alejandro Benítez, el argentino que murió en Bolivia y sus amigos denuncian que no quisieron atenderlo

El caso se conoció poco después del fallecimiento de Alejandro Benítez, un hombre de la provincia de Salta que viajaba en moto con amigos y en la recorrida tuvo un accidente.

"Se sintió cómo lo dejaron morir; no hicieron nada. Nos cobraron todo. Siento mucha impotencia porque mi amigo se podría haber salvado", dijo uno de los amigos que viajaba con él.

Su amigo denunció que cuando finalmente llegó la ambulancia y lo trasladaron al hospital del pueblo donde estaban, él estaba muy grave y necesitaban llevarlo a una ciudad más grande. “No me querían dar la ambulancia para sacarlo de ahí", lamentó.

Finalmente, Benítez murió en la salita esperando ser atendido en un hospital. "Yo le decía que mi amigo estaba agonizando y me decía ''no, no, tu plata no sirve'”, relató. Para atenderlo, según el relato, le pedían mil pesos bolivianos, pero no tenían esta moneda y se negaron a darle atención.

El caso generó polémica por el vínculo entre ambos países y la Cancillería elevó una nota de protesta oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en la que reclamaron explicaciones y manifestaron "su profunda preocupación acerca de la situación del fallecimiento de un ciudadano argentino, que estaba en una situación de riesgo de vida y no tuvo el tratamiento médico necesario”.