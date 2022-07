Hoy empezaron las grabaciones de Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, que se verá en el aire de El Trece, a partir del 25 de julio, una vez que termine El Hotel de los Famosos. Pero el debut del programa ya quedó opacado por uno de los 100 jurados que harán parte del programa.

En LAM, Ángel de Brito afirmó que El Polaco, que debía estar listo hoy a las 16 hs en los estudios de Canta Conmigo Ahora, para las grabaciones, nunca llegó y simplemente avisó que no iba porque se le hacía tarde. Sin previo aviso a minutos nada más de empezar la grabación, el cantante dio aviso de su faltazo, pero fue la productora la que tomó la iniciativa de saber qué pasaba, al parecer el cantante no avisó por su propia cuenta.

El jurado de Canta conmigo ahora

“De los 100 jurados hubo uno que no llegó. La producción, como pasa en todos los programas… Che, por dónde andás, estás viniendo… Sin respuesta”, comentó Ángel de Brito. El periodista dijo, que una vez pudieron contactar a El Polaco, su argumento fue “que no llegó, porque se le hacía tarde”.

Ante la falta de responsabilidad remarcada por el programa, frente a la actitud de El Polaco, LAM afirmó que desde la producción de Canta Conmigo Ahora le dijeron que no fuera y debieron reemplazar su presencia, con Lula Rosenthal, ex panelista de Los Mammones de América TV.

Ángel de Brito implacable contra El Polaco por su inasistencia a Canta Conmigo Ahora

Dado que las grabaciones de Canta Conmigo Ahora, en su primer día, debieron quedar detenidas por el faltazo que El Polaco le hizo a Marcelo Tinelli y todo el equipo de producción, contando a los otros 99 jurados que sí llegaron y a tiempo, el periodista llamó al cantante como un “impuntual” y sumó: “De Polka, la ficción, lo sacaron porque llegaba tarde a las grabaciones”.

Estefanía Berardi agregó que desde que lo conoció en la época de Combate, el Polaco siempre llegaba tarde. “Él hace esas cosas, directamente a los entrenamientos nunca iba”. Este es el primer escándalo que oscurece el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla de El Trece con su nuevo formato internacional de Canta Conmigo Ahora.

Canta conmigo ahora

Canta conmigo ahora será un concurso de talentos argentino producido por LaFlia Contenidos. Es la versión argentina del programa británico All Together Now emitido por la cadena de televisión británica BBC One. Su primera edición está confirmada para estrenarse el 25 de Julio de 2022. El presentador será Marcelo Tinelli. Este nuevo programa será transmitido por eltrece y producido por LaFlia Contenidos.

Es un concurso de canto que tiene la particularidad de que reúne a 100 jurados expertos en la materia en un mismo lugar, estos serán espectadores de varios cantantes profesionales y amateurs que buscarán ganar el concurso.

A principios de mayo, el programa de espectáculos LAM adelantó que de los 100 jurados, algunos serán grandes figuras reconocidas por todo el país y que entre esas, estaba el cantautor Coti siendo así el primer miembro confirmado del jurado.

El 10 de mayo de 2022 se lanzó el casting para participar del programa.