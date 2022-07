Shania Twain anunció la salida de su documental

Shania Twain sorprendió al mundo con su particular estilo marcado por el country, pop y rock. La cantante canadiense logró que su tercer disco Come on Over (1997) se convirtiera en el más vendido de la música country, con 40 millones de copias.

La historia de Eilleen Regina Edwards -su verdadero nombre- se podrá ver en el documental “Not Just A Girl” a partir del 26 de julio en Netflix. Según se conoció a través de un comunicado, el material permitirá al público conocer sus primeros años hata su llegada al éxito.

“Contará sus humildes comienzos en Timmins, Ontario, donde creció en la pobreza y se inspiró en la historia de Dolly Parton, a través de su grabación inicial en Nashville, hasta el encuentro trascendental que definió su carrera”, destacó un comunicado.

En el documental participaron importantes figuras como Lionel Richie, Diplo, Avril Lavigne y Orville Beck. “Ella fue una pionera”, sostuvo Richie. Junto con este trabajo, Twain lanzará un disco recopilatorio bajo el nombre Not Just a Girl (The Highlights), que incluirá temas extras más sus clásicos

“Man! I Feel Like a Woman!” es uno de los tracks que podrán disfrutar los fans. La canción formó parte de Come on Over y ganó el Grammy para mejor interpretación femenina de música country. El video, muy recordado, es la versión femenina del clip de Robert Palmer “Addicted to Love”.

“Love Gets Me Every Time”, “Don’t Be Stupid (You Know I Love You)”, “From This Moment On” , “You’re Still the One”, “When” son otros de los éxitos de Twain.

Shania Twain junto a Harry Styles brillaron en Coachella

La artista estuvo como invitada del exintegrante de One Direction en la última edición del importante festival. Un evento muy esperado para los fans de Harry donde pudieron escuchar algunas de sus nuevas canciones como “As It Was”.

Shania Twain felicitó a Taylor Swift por romper su récord: “Vamos chicas”

En enero, la cantante felicitó a Taylor Swift al establecer un nuevo récord como la artista femenina con más semanas en el número 1 en la lista Billboard Country. Shania había estado 97 semanas en lo más alto.

Swift llegó a las 99 semanas al regresar a la famosa lista con su regrabación de álbumes Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version). “¡¡¡¡Vamos chicas!!!!” escribió. “Orgullosa de ti Taylor Swift. Los registros históricos deben hacerse y luego romperse. La batuta está destinada a pasar a las nuevas generaciones”, agregó.

Ambas artistas son amigas. Taylor suele nombrarla en las entrevistas como una de sus influencias musicales. Actuaron juntas en los American Music Awards de 2019.

