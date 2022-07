9 de cada 10 mujeres no podría jubilarse sin moratoria previsional

De acuerdo al informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria está en condición de hacerlo. Con este dato cobra mayor relevancia prórroga de la moratoria previsional anunciada recientemente por el presidente, Alberto Fernández.

“Tomamos la decisión de extender el plazo de la moratoria previsional que fuera sancionada en 2014, política indispensable para garantizar que millones de mujeres puedan acceder a una jubilación, hasta que el Congreso sancione una nueva Ley”, sostuvo Fernández tras el anuncio.

A través de esta medida, el Gobierno extiende el plazo de adhesión al Régimen Especial de Regularización de Deudas Previsionales establecido por la Ley N° 26.970 y prorrogado por ANSES mediante la Resolución Nº 158 del año 2019, para las mujeres que cumplan la edad jubilatoria de 60 años y fueran menores de 65 años.

De este modo, se busca evitar que la interrupción de dicho régimen durante el trámite parlamentario ponga en riesgo la prestación alimentaria que se deriva de los beneficios previsionales. Cabe aclarar que la extensión del plazo establecido quedará sin efecto en caso de entrar en vigencia un nuevo régimen para el acceso a las prestaciones previsionales, a través de un Plan de Regularización de Deuda Previsional.

La brecha de género en el mundo laboral y previsional

De acuerdo a los datos analizados las mujeres tienen menos aportes registrados, es decir, sus condiciones de trabajo son más precarias e informales. Solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio.

En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, sólo 16% tiene entre 25 a 27 años de aportes, al tiempo que un 17,6%, no tiene ningún aporte.

“Las más afectadas son las mujeres, que históricamente presentan mayores tasas de desocupación e informalidad que los varones, lo que se vincula a las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral que repercuten directamente en el acceso a derechos de las mujeres pasivas”, detallan.

Situación crítica para los monotributistas y Casas Particulares

Entre quienes aportan, los monotributistas y monotributistas sociales sólo el 5,7% y el 0,6% respectivamente superan los 25 años de aportes. En el caso de Casas Particulares, 98% son mujeres y solo 103 personas estarían en condiciones de jubilarse.

De estos datos también se desprende que sin la moratoria en el 2021 solo se podría haber jubilado el 35% de personas en edad de hacerlo. “Desde una perspectiva de género para el año 2021, el 74,4% de quienes poseen una jubilación con moratoria son mujeres”, subraya el informe.

Más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los aportes necesarios

De acuerdo a los datos publicados por el Boletín Estadístico de la Seguridad Social de Anses, 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley para jubilarse. De ellos, 906.876 tiene aportes que no alcanzan para iniciar el trámite jubilatorio y 680.724 no tiene ningún tipo de aporte.

CEPA analizó los datos diferenciando a mujeres y hombres y concluyó que hay una brecha de género: entre quienes tienen aportes, pero no son suficientes hay 522.991 mujeres, 46,1% de quienes están próximas a cumplir la edad jubilatoria, y 157.733 hombres, 17,67% del total de casos varones.

A través de este análisis se registra que sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria presentan más de 20 años de aportes y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse. Además quienes superan los 25 años de aportes (es decir, quienes podrían jubilarse ni bien cumplan la edad jubilatoria) se reduce a sólo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100.