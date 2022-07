Mauricio Macri pasó un mal momento con vecinos en la calle

El ex presidente Mauricio Macri realizó una recorrida por el conurbano bonaerense junto a ex funcionarios de su gestión y dirigentes del PRO, pero cuando quiso mostrarse cerca de los vecinos pasó un mal momento luego de que le recordaran su mala gestión entre 2015 y 2019.

El gesto de la gente hacia el funcionario

Cuando se acercó a un kiosco de diarios y revistas a saludar a quien lo atendía, el hombre cruzado de brazos le dijo “acá no sos bienvenido” y lo dejó con el brazo extendido. “Yo no te doy la mano”, repitió ante la insistencia del ex mandatario.

“¿No? Bueno”, respondió Macri y con una palmadita en el brazo continuó su camino. A una distancia prudente, agregó “lo lamento por vos”. “Si querés que te votemos danos de comer”, le dice otro vecino que caminaba por el centro comercial del municipio junto a su hijo.

Todo quedó registrado en video por una vecina, que lo acercó al diario La Ciudad de Ituzaingó. “Danos de comer con la que te robaste, con eso danos de comer”, le insiste la mujer al funcionario, que continuó su camino junto a una comitiva de media docena de funcionarios.

El kiosquero no fue el único que manifestó su rechazo a la visita del ex mandatario. En otro video que publicó el diario La Ciudad, una vecina a lo lejos seguía la recorrida de Mauricio Macri y comentaba que «no le da la cara para andar caminando por la calle».

La década del 90

La recorrida del ex presidente se dio en el marco de su regreso al país, luego de un viaje por Europa. En su primera aparición política, aseguró en una entrevista con Infobae que «tenemos que reaccionar y retomar el rumbo iniciado en la década de los ‘90 y después en 2015», en un claro indicio respecto al modelo económico que le imprimiría al país en caso de ser reelecto.

El responsable de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, además, cuestionó al Gobierno Nacional por su relación con el campo. «Ven al agro sólo como una fuente de dólares a la que exprimir, sin valorar su potencial científico, su capacidad para generar cadenas de valor y de inserción federal», aseguró Mauricio Macri.

Y dijo que «lamentablemente, este proceso para el campo que habíamos iniciado en 2015, con mejores rutas y más trenes de carga, menos retenciones, menos trámites y más mercados para exportar, hoy está detenido o en retroceso».

Macri avala las fórmulas cruzadas para 2023



En medio de la interna y la cantidad de precandidatos que hay en Juntos por el Cambio, avanza la idea de que las fórmulas que se presenten para competir por la presidencia, la jefatura de gobierno porteña y la gobernación de la provincia de Buenos Aires estén conformadas por un representante del PRO y otro de la UCR.

La idea estaba en duda respecto del posicionamiento del ex presidente Mauricio Macri, pero desde el entorno del fundador del PRO aseguraron que el dirigente “está de acuerdo con las fórmulas cruzadas”.

Con el visto bueno de Macri para avanzar en esa línea, sólo quedan como retractores los sectores más duros del PRO que insisten con listas puras, en especial, para el distrito más emblemático del partido que es la Ciudad de Buenos Aires.