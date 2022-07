Piqué y Shakira se separaron luego de 12 años y el fruto de esa relación son sus dos hijos (Milan y Sasha, de 9 y 7 años). La disuelta pareja ya han puesto la división de bienes y el régimen de custodia de los niños en manos de sus abogados. En este proceso la cantante contaría con información extra que perjudicaría al futbolista.

Shakira tiene todo arreglado para instalarse en su mansión de Miami, donde vivirá junto a sus dos hijos tras separarse de Gerard Piqué. Este martes voló hacia los Estados Unidos y para evitar a la prensa eligió aterrizar en San Diego, donde pasará unos días con los nenes, según informó el programa Chisme no like.

El que sí llegó a la Florida fue el defensor, ya que su equipo se enfrentó al Inter de Miami, el club de David Beckham. En sus ratos libres, el deportista recorrerá la zona donde crecerán Sasha y Milán. También estaría buscando un abogado por algún futuro inconveniente.

Para Piqué, el panorama es bastante oscuro y no solo por su vida sentimental. Los medios de su país aseguran que le queda poco en el Barcelona, y él no descarta continuar con su carrera en la MLS. Esto le permitirá tener más cerca a sus hijos, con los que no quiere perder el contacto.

La mamá de Shakira y los padres de Gerard Piqué planean una estrategia para que se reconcilien

Para la cantante, todo está muy claro. Su pareja la engañó con una mesera 20 años menor que ella y no puede perdonarlo. Sin embargo, él está dispuesto a hacer lo que sea para reconquistarla, y empezó alejándose de su amante, pese a que ya se las había presentado a sus hijos como “una amiga especial”.

Tanto los padres del futbolista como la madre de la colombiana no quieren asimilar que la separación es definitiva. Por eso se reunieron e idearon un plan para que se reconcilien. Sin embargo, la intérprete de “Te felicito” estaría muy lejos de darle otra oportunidad al hombre que creyó el amor de su vida.

Como si fuera poco, el deportista también está enloquecido con la reaparición de Antonio de la Rúa, que ya se comunicó con Shakira para recordar viejos tiempos.

El dolor de Gerard Piqué: lo grabaron escuchando “Inevitable”, un hit de Shakira

Días atrás, el jugador fue sorprendido por varios hinchas del Barcelona a la salida del entrenamiento. Uno de ellos registró el momento exacto en el que el hit “Inevitable” sonaba a todo volumen dentro de su auto. Sin embargo, el futbolista se mostró reacio con la gente y ni siquiera miró a la cámara. Algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un video editado.

“Vaya temazo”, le gritó la persona que lo grabó, pero él ni se inmutó. El estribillo de esta canción -que forma parte del álbum ¿Dónde están los ladrones?- tal vez refleje un poco la dura situación que está viviendo. “El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable”, reza Shakira en esta exitosa creación.