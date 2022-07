Emily Lucius y Locho Loccisano tuvieron un frío reencuentro

Locho Loccisano fue el último eliminado de El Hotel de los Famosos (eltrece), y esta semana recorrió los programas mostrando su nueva faceta. Será jurado del nuevo programa de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora (eltrece). Y el destino hizo que Emily Lucius sea la host digital del proyecto.

En el marco de las grabaciones, se cruzaron en la productora y las cámaras captaron el momento del frío y distante saludo. “A mis fans los saludo con más cariño”, aseguró Locho en Socios del espectáculo (eltrece).

Cuando Emily Lucius lo vio a Locho Loccisano jugó con la situación ante las cámaras y simuló estar pasando por las conflictivas rastreras, un clásico de El Hotel de los Famosos. “Yo lo dejo todo haciendo la rastrera”, bromeó al volver a la nota.

“Qué divino, estoy feliz por él, es un gran proyecto, la verdad es que somos dos privilegiados y estamos más que agradecidos”, aseguró sobre el nuevo proyecto que los vuelve a unir en la pantalla chica.

Al salir del reality, Emily Lucius publicó una carta en la que se disculpó con Locho Loccisano. (Foto: instagram/emilylucius)

“Todo lo que pasó adentro del hotel no deja de ser un show. Yo ya lo conozco a Locho y de hecho, le dije: ‘Seguramente la vida nos vuelve a unir’. Y mirá qué lindo momento este. Hay que festejar y saber entender que fue un show”.

De vuelta en el piso, Locho dio sus impresiones sobre su cruce con Lucius. “Sí, fue un saludo frío. A los fans los abrazo con más cariño”, ironizó el ex Combate. “Me di vuelta y ella estaba arrastrándose, diciendo que era una rastrera. Estaba también otra cámara y no sé si venía de un chiste…”, agregó acerca del encuentro.

Además, Loccisano contó cómo siguieron las cosas con Emily después del paso de ambos por el reality. “La verdad es que todavía no tuvimos la oportunidad de hablar. Cara a cara, ella nunca me dijo nada en el reality. De hecho, cuando se fue, la despedí muy bien”, caracterizó.

Sin embargo, se mostró dolido y contrariado por algunos dichos de Lucius. “Dijo también que estudié actuación y que hice un personaje. Y al mismo tiempo, después se contradijo, fue muy raro. Después me decía que no creía en mi ataque de pánico, porque ella sí había tenido...”, cerró Locho al respecto.

Cuando Emily salió del reality, también había hablado en Socios del Espectáculo sobre esta cuestión. “No me arrepiento, pero quizás como todos seres humanos nos podemos equivocar. Si dolió o herí a alguien vuelvo a extender mis disculpas. Igual ya lo hice personalmente que creo es lo más importante, me las recepcionaron, me disculparon, lo hice tanto en el programa como cuando salí como en el comunicado que hice en mis redes sociales. No fue con malicia. Les hacíamos bromas a todos, no es que era todos contra Locho”, dijo.

El conflicto entre Emily Lucius y Locho Loccisano

Todos contra Locho Loccisano. Así se tornó el juego desde que el participante ingresó a la competencia. El maltrato escaló y el tema del “bullying” en el certamen se instaló en los medios. Una cuestión de la que tomó nota la familia de Emily Lucius.

Ante esta situación que surgió en redes, los allegados a la influencer le advirtieron que debía cambiar la actitud que tiene con su rival. Le señalaron que eso estaba afectando mucho su imagen pública. Incluso, otros instagramers empezaron una campaña para que ya no reciba más canjes. En el medio, una catarata de insultos y hostigamiento.

Esa situación golpeó a toda su familia y Belu Lucius, su hermana, decidió visibilizar todo lo que estaban atravesando. Invitada a Intrusos (América), reconoció que no fueron días sencillos y que la situación escaló a un punto más que repudiable. “Llegaron mensajes de amenaza de muerte a mis hijos”, afirmó.

Remarcó que la pasó realmente mal en el último tiempo y que nunca se imaginó ver a su familia envuelta en un escándalo donde algunos haters corrieron todos los límites.