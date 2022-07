Falta gasoil común en las estaciones de servicio del centro

Un relevamiento realizado por el móvil de Los Primeros TV confirmó que existe una menor provisión de gasoil común, el Diésel 500, de la petrolera YPF que genera algunos inconvenientes a quienes habitualmente hacen sus cargas en las estaciones de servicio del centro de la capital tucumana.

Algunos estacioneros indicaron que bajó en un 15% la provisión del gasoil común y dentro de las cuatro avenidas las estaciones de servicio no cuentan con ese combustible, que tiene un valor por litro de $139.90. Incluso, admitieron que en las últimas entregas los camiones cisternas no descargaron la versión Diésel 500 y algunas versiones indican que no se descargará más esa versión económica de gasoil en los puntos de ventas ubicados en la zona céntrica.

En la versión premium y las naftas súper es normal la provisión.