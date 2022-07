Continúan apareciendo dólares en un basural en Santa Fe

Luego de que un grupo de empleados municipales encontrara un tesoro de dólares en un basural en el municipio santafesino de Las Parejas, el lugar se lleno de personas este martes 19 de julio que buscaban algún otro botín y, efectivamente, encontraron otra gran suma.

De acuerdo con la información del medio local Contacto Radio, un hombre se encontró con un bolso con una suma cercana a los 20 mil y 25 mil dólares. “El muchacho estaba abrazado al bolso”, relataron los trabajadores del lugar. En ese sentido, aseguraron: “Hoy encontraron mucho más que ayer”.

De esta manera, la cifra de dólares encontrados en el basural santafesino asciende a 75 mil aproximadamente, puesto que ayer se habrían descubierto 50 mil, pero la cifra aún no fue confirmada. Así, la suma total en pesos, con un dólar blue a $300, es de unos $22.500.000.

Según la información que trascendió, los dólares encontrados el lunes 18 de julio estaban en una bolsa que se rompió dentro de un mueble, razón por la cual algunos billetes quedaron esparcidos sobre la basura.

El operario de la topadora que trabajó el sábado por encima del mueble explicó que tuvo que dejar su trabajo porque la maquina fallaba. “No había visto nada, me di cuenta que había enganchado algo, una bolsa, pero no le di importancia”, recordó.

Posiblemente, sin su trabajo, los dólares no hubieran sido descubiertos. Sin embargo, afirmó que no pudo llevarse ni un solo billete. “Yo no ligué nada, pero varios se llevaron algunos dólares”. De igual forma, el operario manifestó estar “contento” porque es “gente que necesitaba el dinero y más hoy en día que las cosas están difíciles”.

Noticia relacionada

El primer hallazgo

Si bien en las primeras versiones de audios y mensajes virales se hablaba de una cifra exorbitante de 13 millones de dólares, rápidamente ese número comenzó a bajar, pasando por los 200 mil dólares y finalmente hasta llegar a la cifra estimada de 50 mil dólares que habrían encontrado. Esto sería más de 6.5 millones de pesos al dólar oficial y más de 14.5 millones de pesos al dólar blue.

Presuntamente, estos dólares estaban en una bolsa que se rompió con el mueble, por lo que algunos billetes volaron mientras que otros habrían permanecido en la bolsa.

La información entre audios y mensajes de texto se viralizó en la ciudad y varios se acercaron al basural para probar suerte y ver si se encontraban con más billetes.

Hasta el momento no hubo versiones oficiales al respecto y tampoco trascendió de quién sería el mueble viejo con la fortuna en su interior.

Lee también

Fuente: Perfil