El rumor de romance entre Nico Francella y la actriz española Carol Rovira cobró fuerza en las últimas horas. La periodista Estefy Berardi contó que se habrían conocido a través de las redes sociales y que su relación crece a pasos agigantados. Incluso, ya habrían pasado tiempo juntos en un destino paradisíaco.

“Empezaron a seguirse (en Instagram) y en algún momento coincidieron en algún lugar porque tienen algunos amigos en común”, arrancó diciendo la panelista en LAM (América). Y agregó: “Se habrían encontrado en el Caribe, ya que empezaron a verse”.

Si bien en el programa de espectáculos aseguraron que ambos están solteros. Ningún medio español confirmó que la artista esté separada de Alfons Nieto, un colega con el que se la vinculó después de que ella subiera un video donde aparece acostada junto a él en una cama.

Por su parte, Nico Francella no suele hablar de su vida privada. Las últimas veces que se refirió a su situación sentimental, todavía estaba de novio con Candela Yanigro, una excompañera de colegio, con quien se reencontró en 2014. A pesar de que no publicaron ninguna foto juntos desde octubre de 2021, en ningún momento trascendió una ruptura.

Quién es Carol Rovira, la actriz española a la que relacionan con Nico Francella



Carol Rovira nació en Camarles, Cataluña, y tiene 32 años. Estudió música y teatro, dos pasiones en las que logró destacarse rápidamente. El papel que le otorgó popularidad fue el de Amelia Ledesma en la serie Amar es para siempre.

Luego volvería a darle vida a ese mismo personaje en el spin-off titulado Luimelia, donde se profundizó el vínculo entre Amelia y otra mujer. La manera en que se representó esa relación amorosa fue muy elogiada en las redes sociales.

Recientemente, se la pudo ver como una de las coaches en el programa musical Eufòria. Uno de sus últimos proyectos es la secuela en formato de serie de la película Señor, dame paciencia.

Más allá de la gran cantidad de trabajo que tiene en la televisión, Rovira nunca descuidó a la música. En los últimos dos años, editó cuatro sencillos y un disco que recibió muchos elogios: “El verano se fue: Verbena de un adiós”.

Nico Francella habló sobre su protagónico en el thriller “En la Mira”: “Fue divertido y agotador”

El thriller contrarreloj es un subgénero inagotable. Los protagonistas de estas películas se enfrentan a situaciones límites en las que cada segundo vale oro. Y, mientras corren las agujas del reloj, todo conspira contra ellos: el tránsito, los transeúntes y la burocracia.

¿Cuántas veces vimos a San Francisco, Nueva York o Londres como los antagonistas encubiertos de una superproducción? Miles. Sin embargo, una ciudad tan salvaje como Buenos Aires todavía no ha sido tan explorada a ese nivel y En la Mira es un estreno que se propone marcar un precedente.

La película protagonizada por Nicolás Francella y Gabriel “El Puma” Goity muestra como el empleado de un call center intenta lidiar con la indignación de un consumidor que no logra dar de baja un servicio que no quiere y por el que le siguen cobrando. Puede parecer una situación ordinaria, pero el conflicto escala cuando el cliente le avisa que está apuntándole con un rifle de alta precisión desde un rascacielos. El mensaje es claro: si no cumple con su pedido, lo mata.

“Siempre fue una tentación esto de buscar un tema del que nadie está exento. Quién cuando quiso dejar un servicio no se quedó atrapado en eso de ‘presione 4, presione 5′. Esta trama es super sudamericana, rioplatense, argentina, y sabíamos que iba a ayudar a la identificación de los espectadores con uno u otro personaje”, explicó el director Carlos Gil en diálogo con TN Show.

En ese sentido, Ricardo Hornos, el otro realizador del film, indicó cuán importante es que la trama se desarrolle en un contexto habitual para los porteños: un fin de año caluroso donde el país siempre pareciera que está por explotar. “Buenos Aires es más furiosa que Barcelona, Madrid o París. Es decir, era el lugar perfecto para esta película. Todos sabemos lo que va a pasar en diciembre: un pico del uso de aire acondicionado y se apaga la electricidad. Entonces fue cómo retratar uno de los aspectos de la realidad”.

El protagonista de esta carrera contra el tiempo en suelo porteño es Nicolás Francella. El actor interpreta a Alex Brigante, un joven que no solo enfrenta a un tipo dispuesto a decorar la oficina con sus sesos; todo su mundo se va a pique en menos de una hora y media: desde la relación con su novia (Paula Reca), pasando por su situación laboral, hasta la aventura que mantiene con una alta ejecutiva de la empresa donde trabaja (Emilia Attias).

“Cuando leí el guion, enseguida noté que iba a ser intenso de filmar y lo fue. Pero fue muy divertido, también agotador”, le explicó el actor a este medio sobre un personaje que promete ser bisagra en su carrera. Y agregó: “Fue un laburo de 24 horas, seguro estoy exagerando, pero fue muy arduo. Espero que a la gente le pase lo mismo que a mí cuando leí el guion, cuando filmé y cuando la vi. Ojalá la puedan disfrutar en el cine”.