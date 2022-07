Movimientos sociales exigirán el Salario Básico Universal

“Nuestro eje y principal obligación como movimientos populares es pelear por recuperar el poder adquisitivo de millones de trabajadores de la economía popular, por eso planteamos que hoy la prioridad es exigir el Salario Básico Universal (SBU)”, así define Juan Grabois la importancia de las “más de 50 concentraciones en las principales rutas del país” que se realizarán este miércoles desde las 10 de la mañana.

Además de las concentraciones previstas en Buenos Aires, las protestas también se replicarán en las provincias de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Salta.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos adelanto que también reclaman por “aumento general de salario para empleados públicos, privados y jubilados de la mínima y aguinaldo para el programa Potenciar Trabajo”.

Organizaciones que integran el Frente de Todos, y que están nucleadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) participarán de las movilizaciones, entre ellas están el Frente Popular Darío Santillán, referenciado en Dina Sánchez y la CTA Autónoma cuyo secretario general es kirchnerista Hugo Yasky.

Otro de los impulsores de las medidas que se realizarán en las principales ciudades del país es Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la UTEP. A el se le suma Gildo Onorato, el secretario gremial de esa organización y dirigente de la más albertista de las organizaciones sociales, el Movimiento Evita.

A estas organizaciones se le suman: La Poderosa, OLP, Nuestramerica y el Partido Piquetero, entre otras.

Los alcances del SBU

Según el proyecto de ley presentado en la Cámara Baja por los diputados del Frente Patria Grande, un espacio político referenciado en Juan Grabois, se estima que el universo que debería recibir el SBU es de siete millones y medio de personas.

En el texto de la norma se afirma que “el Salario Básico Universal es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo fue de 14.400 pesos, y alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos teniendo por lo menos un plato de comida asegurado”.

El costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría ascender a unos 304.877 millones de pesos.

La jornada de protestas de este miércoles es el resultado de las más de 450 asambleas barriales que se hicieron la semana pasada, entre ellas en la Estación Constitución. A esa asamblea, encabezada por Grabois, fue invitado, entre otros, Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero e integrante de la Unidad Piquetera.

El martes a la tarde la CTA Autónoma (CTAA), junto a otras organizaciones, ratificó la “Jornada Nacional de Lucha del 20 de julio”. En esa conferencia de presa, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma explicó que: “Hemos resuelto convocar a una Jornada Nacional de Lucha en todo el país porque no hemos tenido respuestas en torno a las emergencias de las necesidades de nuestro pueblo”, y reclamó al gobierno nacional: “que se desate las manos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las empresas transnacionales”.

Dina Sánchez, también secretaria adjunta de la UTEP de dijo a este medio que: “Es necesario que se sepa la necesidad de un salario universal” entre otras razones porque “estamos atravesando una crisis social y económica que impacta sobre todo en los sectores populares”.

Juan Marino, fundador del Partido Piquetero y funcionario del gobierno de Axel Kicillof agregó, anunció que también será parte de los reclamos por el SBU de hoy: “Planteamos la necesidad de un salario universal para terminar con el hambre en Argentina, que es ahora o nunca. Tenemos una crisis social inédita, muy grave para nuestro pueblo, que no llega a fin de mes y el gobierno no está dando respuesta”.

El Director Provincial de Organización Territorial, dependiente de la Subsecretaría de Organización Comunitaria, asegura que “el Estado debe garantizar el derecho a comer de nuestro pueblo”, y denunció también la persecución a dirigentes sociales en Jujuy, donde “el gobierno de Gerardo Morales ha ordenado el allanamiento de casas de los compañeros y compañeras, y dónde sigue presa Milagro Sala”.

El “no” del Gobierno Nacional

Gabriela Cerruti la portavoz del gobierno de Alberto Fernández fue tajante al responder una pregunta sobre el Salario Básico Universal: “No está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con un proyecto, y eso fue lo que dijo la ministra (Silvina Batakis)”. Dos semanas antes, fue la propia Vicepresidenta Cristina de Kirchner quien se había mostrado a favor que el gobierno aprobara por decreto el Salario Básico Universal si no era aprobado por el parlamento.

Durante el cierre del congreso que la CTA Autónoma realizó en Avellaneda, y junto a Hugo Yasky, la ex mandataria, invitada al encuentro, aseguró que había hablado del tema con Grabois.

Fue este dirigente social quien cruzó a Cerruti por sus expresiones: “Con tu sueldo 100 trabajadoras y trabajadores informales lo tendrían (por el SBU)”, disparó desde su cuenta de Twitter y reforzó: “Bájense el sueldo, dejen de derrochar, controlen a los evasores, sientan el dolor del Pueblo... y hagan las cuentas de nuevo”.

Grabois reforzó sus reclamos por el Salario Básico Universal a las pocas horas que Silvina Batakis reemplazó a Martín Guzmán en el ministerio de Economía.

“Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Caza la birome y no te demores por favor!”, escribió en sus redes sociales.

Las concentraciones y protestas de hoy son la continuidad de un plan de lucha ya votado en las asambleas barriales de la semana pasada y prometen ir crescendo.

