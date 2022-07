River presentó a Miguel Borja, Pablo Solari y Rodri Aliendro

Jorge Brito, presidente de River, presentó junto al entrenador Marcelo Gallardo a los tres refuerzos adquiridos en el reciente mercado de pases: Miguel Borja, Pablo Solari y Rodrigo Aliendro. Además, anunció que la idea del club es ya no sumar caras nuevas para este semestre.

“Estamos muy conformes con las incorporaciones y, a no ser que pase algo inesperado, estamos cerrando el mercado de pases”, señaló el dirigente y agregó: “Para nosotros, además de las expectativas futbolísticas que generan, son importantes desde lo humano”.

La palabra de los refuerzos de River

Rodrigo Aliendro llegó libre tras finalizar su vínculo con Colón de Santa Fe y ya tuvo sus buenas primeras presentaciones con la Banda. “Tuve varias posibilidades, pero el proyecto del club y el llamado de Marcelo Gallardo fueron muy importantes para que decidiera venir acá. Espero estar a la altura de lo que es este grupo.”, expresó el mediocampista.

El delantero colombiano Miguel Borja se entrena hace ya unos días con el plantel de River y espera su momento para el debut. “Me siento muy bien, fueron días especiales. He venido trabajando muy bien para cuando me necesite el profesor“, expresó el exjugador de Junior de Barranquilla.

Y agregó: “Rafael Santos Borré me contó que era un club muy completo y que iba a sentirme muy bien. También hablé con Juan Fernando Quintero, eso me motivó. Sé lo que se sigue jugando y lo que se viene a futuro. Es una responsabilidad enorme. Me dieron la confianza y espero aprovecharla al máximo”.

Pablo Solari fue el último en llegar. Proveniente de Colo Colo, el delantero de 21 años es fanático de River. “Cuando recibí el llamado estaba almorzando y fue muy emocionante, se me cayeron las lágrimas por el aprecio al club y por lo que significa. Me llena de orgullo llegar acá y espero estar a la altura”, dijo.

Marcelo Gallardo habló sobre River

Marcelo Gallardo, tras irse sin hablar luego de la igualdad 2 a 2 ante Vélez en el José Amalfitani por la Fecha 8 de la Liga Profesional, brindó una conferencia de prensa en el River Camp y analizó el presente del equipo en lo que va del semestre, que lo tiene fuera de la Copa Libertadores; pero aún en carrera en el torneo local y la Copa Argentina.

“Estamos en un momento en el cual después de muchos años, de situaciones en armados de plantel y conformidad de equipo con el mejor rendimiento posible no hemos podido cumplir los objetivos de este semestre. Lejos estamos de creer que por no conseguir los objetivos se comience a armar falsos comentarios con cuestiones que tiene que ver con lo extrafutbolístico. No hay crisis acá, no la van a encontrar”, sentenció el Muñeco a dos días del partido ante Gimnasia de la Plata.

Su futuro como entrenador en River Plate

“Estoy sólido, firme y convencido en los malos momentos del equipo hacia dónde tengo que ir. A los hinchas de River les digo, no a los que buscan mover una estructura con falsas palabras. Si no peleamos el campeonato, dejaré la mejor estructura posible para tener algo sólido a la hora de arrancar de nuevo”.

“Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años y no depende de uno o dos malos resultados. Hemos construido algo más sólido. Por eso la gente de River, que siempre quiere ganar, ha sentido la desilusión. El hincha de River no se deja llegar por ciertas cosas que quieren desestabilizar interna o externamente. Acá no hay ninguna crisis”.