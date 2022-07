Un pequeño perro fue abandonado por su dueña en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires, y busca a una familia que lo adopte. A Adriano, que va a cumplir 14 años y es ciego, lo dejaron en el jardín de una casa junto a una nota que detalla sus características.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que se puede ver a una mujer de paseo con el cocker de color marrón, al que lleva atado con una correa. Repentinamente, la joven lo alzó y lo arrojó al jardín de una vivienda. En el buzón de esa casa dejó una carta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ♥Patitas En Casa♥ CABA🇦🇷 (@patitasencasa)

“Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, a grandes ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No se comer huesos”, decía el mensaje.

Todo ocurrió el domingo 17 de julio por la mañana. Al salir de su casa, la dueña de casa encontró al perro en el jardín y ante la sorpresa, llamó a Belén, una amiga que colabora con el refugio “Patitas en casa”,con la que consiguió un hogar de tránsito.

“Mi amiga es una señora mayor que no puede cuidarlo porque, además, tiene una mascota. Igualmente la noche del domingo la pasó con ella. Y hoy, lunes conseguimos un hogar de tránsito por dos semanas. Es un perrito, que por su edad, requiere muchos cuidados. Queremos encontrar a la persona que lo abandonó, pero si no aparece tenemos que darlo en adopción”, contó la joven.

Belén explicó que Adriano necesita una familia porque no puede estar en un refugio con el alboroto que generan los demás perros y, sobre todo, por su avanzada edad, por la que requerirá mayor atención veterinaria.

Adriano está en un hogar de tránsito

“La verdad es que no se cuál fue la razón por la que esta mujer lo abandonó. Quizás se va de viaje, se muda o no tiene dinero para pagar un tratamiento. Igualmente, el abandono siempre es la última opción”, concluyó Belén.

Quienes puedan ayudar o adoptar a Adriano se pueden comunicar al Instagram de Patitas en Casa: @patitasencasa

La historia detrás de Adriano, el perro ciego que abandonaron

El perro fue abandonado por su dueña en el barrio de La Paternal y busca una familia que lo adopte. A Adriano, que va a cumplir 14 años y es ciego, lo dejaron en el jardín de una casa junto a un mensaje con datos del perro.

Las cámaras de seguridad capturaron el momento en el que se puede ver a una mujer con el cocker de color marrón claro al que pasea atado a una correa. De repente, la señora lo alzó, lo metió al jardín de una casa y dejó una nota en el buzón de la casa.

No se conocen datos de la ex dueña del animal que ahora busca un hogar con amor.