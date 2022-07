Covid en Tucumán: 756 contagios y un fallecido

El Ministerio de Salud Pública informó que se suman 756 nuevos casos de COVID-19 en Tucumán, totalizando 357.726. De los casos de este martes, 26 fueron PCR procesado por el Laboratorio de Salud Pública y 19 en el privado. Mientras que 667 fueron test de antígeno procesados por el sector público y 44 en el privado.

Los casos corresponden a los siguientes departamentos: Capital (407); Tafí Viejo (90); Cruz Alta (53); Yerba Buena (45); Lules (34); Famaillá (21); Chicligasta (19); Monteros (14); Río Chico (14); Leales (11); Simoca (10); Tafí del Valle (10); Burruyacú (9); La Cocha (6); Graneros (5); Trancas (5); Alberdi (3).

El total de pacientes dados de alta a la fecha es de 347.737.

Un fallecimiento en las últimas horas

Se trata de un hombre de 67 años, con comorbilidades, internado en terapia intensiva del sector público, en asistencia respiratoria mecánica con neumonía por COVID-19.

Continúan los Operativos de Vacunación en los barrios tucumanos

La fiscalizadora del Nodo Autovac, Laura Trejo, señala que, con la llegada del invierno, las estrategias del Sistema Provincial de Salud consisten en acercar estos servicios de salud a la comunidad. Grandes y chicos aprovechan para completar esquemas y colocarse los refuerzos correspondientes.

“Estamos vacunando en el nodo que es nuestra sede central pero también hacemos los operativos barriales todas las semanas. Planificamos un cronograma; para ello, los agentes sanitarios salen a los barrios a recorrer el terreno, vemos las necesidades de la población y dónde nos podemos instalar, ya sea un CAPS o CIC cerca, para tener un núcleo ahí. Luego salimos a vacunar”, comienza diciendo la referente.

Actualmente, detalla, se está inoculando con refuerzos de COVID, tercera y cuarta dosis; completando esquemas, colocando triple viral y antigripal.

"Estamos enfocados en inmunización contra el coronavirus porque aumentaron los casos, aunque no son de gravedad, pero esto se debe a que están los ambientes cerrados, no hay circulación de aire, no abrimos las ventanas. A veces nos relajamos un poco y no utilizamos el barbijo en ambientes cerrados. Es importante seguir con la prevención”, recuerda.

Los profesionales están trabajando en El Manantial, pero para esta semana tienen programado visitar los barrios: Independencia, Villa Amalia, 143 Viviendas, Lola Mora, El Parque.

“Cabe destacar que hay personas que no se pueden mover, entonces los familiares o amigos, pueden llegarse al nodo y pedirnos a nosotros para que nos dirijamos a su domicilio. Esto se da mucho para personas mayores. Para esto, contamos con agentes que van a las casas de estos pacientes y realizan allí mismo la inoculación”, sostiene.

Los niños también

“Tuvimos una muy buena respuesta por parte de los niños porque con el comienzo de las vacaciones de invierno, vinieron bastante a los nodos con sus papás. Completaron esquemas o realizaron su primer refuerzo, el cual les corresponde desde los cinco años. En los barrios también estamos vacunando a los infantes”, comenta la licenciada.

Y aprovecha para invitar a la población a llegarse por los nodos. El Autovac está funcionando de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. “Los fines de semana vamos rotando la atención con otros nodos, esta información la pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud Pública (msptucuman.gov.ar). No falta la oportunidad para vacunarse, los invitamos a que no se relajen, que sigan usando el barbijo que nos protege no sólo del COVID sino también de la gripe. Es muy importante que completen los esquemas, si ya pasaron cuatro meses de la última dosis es necesario un refuerzo”, finaliza.