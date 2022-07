Shakira no quiere saber nada con Gerard Piqué, pero sus padres sueñan con la reconciliación. En los últimos días se reunieron para armar una estrategia que vuelva a unir a sus hijos pero todavía no tuvieron los resultados que esperaban, y están preocupados.

Todo comenzó cuando Montserrat Bernabéu y Joan Piqué vieron una nota televisiva con Nidia del Carmen Ripoll Torrado, la madre de la colombiana. Allí la escucharon decir que le gustaría que todo vuelva a ser como antes entre la artista y el defensor del Barcelona. “Lógico. Si es lo que ellos quieren, lo que les haga feliz”, pronunció la mujer.

Los papás del futbolista, además, no quieren que Shakira se mude a Miami con Sasha y Milan, ya que no podrían ver cómo crecen. También se encuentran decepcionados por la infidelidad de su hijo, a quien le advirtieron que ni se le ocurra presentarles a su amante, según informaron en el programa Chisme no like.

El alivio llegó cuando Piqué les contó que le puso punto final a su amorío con una joven mesera, con la que fue descubierto en un bar por los detectives contratados por la intérprete de “Te felicito”.

Grabaron a Gerard Piqué escuchando a Shakira a todo volumen “No encuentro forma alguna de olvidarte”

Gerard Piqué no se da por vencido pese a la indiferencia de Shakira, que solo quiere irse a Miami para hacer su duelo amoroso en paz. Él tiene la ilusión de reconquistarla y pareciera que para extrañarla un poco menos escucha sus canciones mientras maneja.

Varios hinchas del Barcelona lo esperaron a la salida del entrenamiento y uno de ellos registró el momento exacto en el que el hit “Inevitable” suena todo volumen. El futbolista se mostró reacio con la gente y ni siquiera miró a la cámara. Algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un video editado.

“Vaya temazo”, le gritó la persona que lo grabó, pero él ni se inmutó. El estribillo de esta canción -que forma parte del álbum ¿Dónde están los ladrones?- tal vez refleje un poco la dura situación que está viviendo. “El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir amándote es inevitable”, reza Shakira en esta exitosa creación.

Piqué y Shakira: el silencioso rol de Alejandro Sanz

Las versiones de un romance entre los artistas vienen de tiempo atrás, al nivel que en algún punto confundió a los fanáticos. Inicialmente, se habló de la inquebrantable amistad que mantienen y que los ha llevado a participar juntos en algunos conciertos que ha ofrecido la colombiana en España, en los que invitó a su amigo a interpretar juntos en el escenario el éxito que los llevó a ser número uno en todo el planeta.

Pero la íntima historia entre Alejandro Sanz y la Shakira comenzó retomar fuerza debido a las afirmaciones del periodista Javier de Hoyos en el programa Socios del Espectáculo, donde señaló que el motivo por el que la barranquillera desea abandonar España: por un nuevo amor. “Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, comentó el periodista.

Sanz sería uno de los principales impulsores de la idea de que Shakira se mude a Miami y allí comience una nueva vida, lejos del asedio de la prensa catalana. Otro de los puntos que destacan en los diferentes medios sobre la necesidad de mudarse de la colombiana es que tiene por delante las grabaciones de Dancing with myself, . Pero esta situación depende de la decisión que se tome en los tribunales sobre el futuro de sus hijos y en manos de quién quedará la tenencia, además del régimen de visitas.

Según los medios españoles, Shakira estaría dispuesta a pagar dos millones de dólares con el fin de que su ex pareja acepte no luchar por la custodia de Milán y Sasha, además de facilitarle pasajes y estadía para que el zaguero pueda trasladarse tranquilo a Miami. Por ahora, los dos protagonistas se encuentran a la espera de una reunión en los próximos días para definir qué pasará con los niños.