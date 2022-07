Marcelo Gallardo, tras irse sin hablar luego de la igualdad 2 a 2 ante Vélez en el José Amalfitani por la Fecha 8 de la Liga Profesional, brindó una conferencia de prensa en el River Camp y analizó el presente del equipo en lo que va del semestre, que lo tiene fuera de la Copa Libertadores; pero aún en carrera en el torneo local y la Copa Argentina.

“Estamos en un momento en el cual después de muchos años, de situaciones en armados de plantel y conformidad de equipo con el mejor rendimiento posible no hemos podido cumplir los objetivos de este semestre. Lejos estamos de creer que por no conseguir los objetivos se comience a armar falsos comentarios con cuestiones que tiene que ver con lo extrafutbolístico. No hay crisis acá, no la van a encontrar”, sentenció el Muñeco a dos días del partido ante Gimnasia de la Plata.

Su futuro como entrenador en River Plate

“Estoy sólido, firme y convencido en los malos momentos del equipo hacia dónde tengo que ir. A los hinchas de River les digo, no a los que buscan mover una estructura con falsas palabras. Si no peleamos el campeonato, dejaré la mejor estructura posible para tener algo sólido a la hora de arrancar de nuevo”.

“Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años y no depende de uno o dos malos resultados. Hemos construido algo más sólido. Por eso la gente de River, que siempre quiere ganar, ha sentido la desilusión. El hincha de River no se deja llegar por ciertas cosas que quieren desestabilizar interna o externamente. Acá no hay ninguna crisis”.

“Mi proyección es esta: ocuparme de estos momentos. Son tres meses y medio para trabajar en base a lo mencionado anteriormente. A veces entiendo que moleste mi permanencia cuando no se den los resultados, pero en definitiva se tiene que ver como un mérito. En una sociedad donde todo se destruye rápidamente, se tiene que ver como un mérito. No hablo por mí, hablo por todos los entrenadores. El fútbol no es una cuestión de arte de magia que cambias una cosas y listo. No se da a corto plazo”.

“Yo no tengo nada contra los que no me quieren. Me siento acá y les digo que por más que hagan cosas para buscar desestabilizarme y perdamos más partidos de los que ya hemos perdido, no va a pasar. Hasta el último día de mi contrato siempre con la cabeza preparada para darle las mejores soluciones al equipo. Lo voy a hacer con convencimiento hasta el último día. Si alcanza para pelear el campeonato, bien. Sino, a mediano plazo armar la estructura”.

*Las contundentes frases de Marcelo Gallardo

El bajo rendimiento de algunos futbolistas de River Plate

“Como entrenador tengo que hacer docencia en todo momento. Ellos (los jugadores) saben que River tampoco te espera demasiado. Dentro de lo que son los tiempos normales de acompañar procesos y darles esa solidez y respalsdo, está mi función. Después hay que salir y hay que ganar. Acá siempre hay que ganar”.

“No voy a dar precisiones. Conduzco un equipo de fútbol y dentro de ese plantel están los que han llegado. No voy a encanar a nadie, estoy acompañando procesos que son normales dentro de lo que es la vida del fútbol. Hay algunos que les cuesta más, otros que tienen esa seguridad y después terminan siendo importantes dentro de la estructura. Cosas que ya hemos visto. Cuestionados el primer año y medio y después levantan. Hasta ahora no respondimos de la mejor manera futbolísticamente. Siempre hablé de adaptación. Me encantan los jugadores que se ponen la camiseta y rinden. Pero son los menos. Acá le ha costado jugar a Enzo Pérez los primeros seis meses. Le ha costado. Un jugador de Mundiales y Europa. A veces hay que acompañar procesos, otras veces no dan los tiempos”.

“Ni cuando el equipo le falta gol o le hacen goles veo como que estamos fallando en un sector. Fallamos como equipo. No es culpa de los delanteros si no hay goles, fallamos como equipo. Yo veo las falencias del equipo ofensivas y defensivas. Esa es mi manera de observar. Después podemos discutir de las individualidades pero no me gusta comparar”.

Qué autocrítica hace ante la falta de resultados

“Mi forma no ha cambiado. Por eso hablo de permanencia. Tal vez vos creas que cambiamos porque perdimos. Porque los equipos a veces tienen altibajos, tienen buenos y malos momentos. El Julián Álvarez que hizo una cantidad de goles en ese torno que fuimos campeones, después hizo menos. Un semestre bueno lo puede tener cualquiera. A cualquiera se le puede dar. Sostenerse con convencimiento durante 8 años, no sé si es fácil de lograr. Hubo momentos altos y altibajos, normal en el fútbol. Siempre hay fallas, cuando el equipo falla no tengo problema en decir que el equipo está jugando mal. Nunca me escondí a eso. La primera responsabilidad es mía”.

Los errores arbitrales

*La bronca de Gallardo con el uso del VAR

“Algunas cosas que son puntuales que me sorprenden. Así como hay cámaras para tomar si uno está enojado, se ríe, si hace una mueca. Hoy los árbitros tienen la chance de mirar lo que quieran, deberían errar menos. Tienen los fundamentos, hay que bajar los errores. Hubo muchos errores que le pasaron a otros equipos. Lo único que le pido a los árbitros, que se capacitaron mucho y sigue errando, pero no con River en general”.

“En la expulsión de Aliendro nunca lo toca al jugador, no se puede errar por tanto. Estás mirando la jugada, el jugador nunca lo pisa. Es tremendo el error. Si bien me pasé, pero no fue un insulto (contra Nicolás Lamolina). Insulto es otra cosa. ¿Quien de acá en algún momento no dijo un boludo o un pelotudo?. Pero cuando se equivocan tan feamente, te sacan. Soy temperamental, soy así. También tengo estas respuestas y estas situaciones que no me enorgullecen pero me definen como soy. A veces me equivoco, como todos”.

Lo que más rescata de su equipo

“Encontré pequeñas sociedades, en el partido de Copa Argentina (victoria 3-0 ante Barracas Central) unas buenas sensaciones y en la primera mitad contra Vélez. No todo es oscuridad, no lo pudimos sostener en los últimos 25 minutos contra Vélez. Buenas respuestas, actitudes para creer que podemos alimentarnos. Yo le dije en el vestuario a los jugadores: no nos pudimos sostener, pero quiero destacar lo bien que lo hicimos en el primer tiempo”.

Los refuerzos y el mercado de pases

”Hace seis meses teníamos la clara posibilidad de ocupar algunos jugadores que se sabía que no iban a estar. Ya estábamos trabajando con las posibilidades. Lo de Aliendro fue otra gran incorporación que pudimos traer, es un muy buen futbolista a nuestra institución. Lo de Pablo Solari, joven y con mucha proyección. Borja siempre estuvo en el radar ya desde antes y pudimos concretarlo. Se hizo un gran esfuerzo. Mientras el mercado en Europa siga estando abierto, siempre vamos a estar a la expectativa”.