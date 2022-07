El gesto de Tini Stoessel que generó polemica en Paraguay

En la noche del pasado sábado, la actriz y cantante argentina, Tini Stoessel, brindó un show musical en Paraguay. Tras colgar la bandera de dicho país, la artista se la quitó para reemplazarla por una del LGBTIQ+. En algunos medios paraguayos, la criticaron por dejarla en el suelo a la bandera nacional.

Tini Stoessel encendió la noche paraguaya con sus conocidas canciones de gran éxito internacional como “Miénteme”, “La Triple T” y la más reciente “La Loto”.

En un momento del show, la cantante portaba la bandera paraguaya colgada en sus hombros y le acercaron una bufanda con los colores del LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales, queers y más), que causó la ovación del público del lugar.

Tini no solo se puso la bufanda, sino que envió un mensaje de reivindicación de la diversidad sexual y de género. “Esta noche vinieron a sentirse libres, a ser quien quieran ser y que los envidiosos se vayan pa’l…”, soltó Stoessel dejando que el público complete la frase que a gritos coreó “pa’l carajo”.

Tini Stoessel agarró la bandera de LGBT y dejó la de Paraguay

Como dato curioso, se conoció que Tini fue contratada por la Asociación Rural de Paraguay, que días atrás ordenó que se saquen unas sombrillas de colores que adornaban un paseo a metros de uno de los accesos a la Expo -sitio donde fue el concierto de Stoessel-. Las quitaron por considerar que representaba a la comunidad diversa, instalando una “ideología”.

Esas sombrillas fueron cambiadas por otras con los colores de Paraguay, generando fuertes críticas de la ciudadanía y los medios ese gesto fue ofensivo ."Es una falta de respeto. No podés dejar la bandera paraguaya en el suelo", consideraron desde el canal América de Paraguay.

Los tucumanos vibraron con "La Triple T"

Con localidades agotadas para sus próximas fechas, (9 y 10 de septiembre) "Tini" Stoessel regresa a Tucumán para hacer vibrar a sus fanáticos de todas las edades al ritmo de sus mejores éxitos como “Fresa”, “Miénteme” y “Triple T”.

Su última vez en la provincia fue el pasado 1 de julio, donde se vivió cuatro cambios de vestuario; una espectacular puesta de luces de última tecnología; coreografías deslumbrantes repetidas al dedillo; una banda de primer nivel con un sonido sólido; y una robótica con pantallas gigantes, es lo que se podrá disfrutar esta noche en la actuación de unos 90 minutos en el club Central Córdoba.

Desde baladas románticas hasta tangos, pasando por sus clásicos del pop y reggaetón, la ex Violetta deslumbra a sus fanáticos en cada presentación. La acompaña un gran equipo de bailarinas y bailarines que despliegan diferentes coreografías milimétricas y bien logradas que hacen bailar a grandes y chicos.



A lo largo del show, el cual se divide en diferentes bloques de acuerdo al estilo musical, Tini experimenta cuatro cambios de atuendo, desde looks traperos con colores fluorescentes, hasta minifaldas con brillos y un look más angelical para interpretar sus canciones lentas y románticas.