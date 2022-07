De película: ganó la Libertadores y hoy está preso por narco

A los amantes de fútbol los tomó por sorpresa la extradición el exfutbolista colombiano, Jhon Viáfara, a sus 46 años de edad, luego de que las autoridades nacionales y estadounidenses lo señalaran por narcotráfico.

Según las pesquisas del gobierno norteamericano y sus autoridades, Jhon Viáfara, haría parte del temido Clan del Golfo, por lo que el pasado 20 de marzo de 2019 fue capturado, y 9 meses después (en enero de 2020) extraditado. Actualmente, cumple una condena en la prisión de Atlanta, en el estado de Georgia, donde fue entrevistado por el diario La Patria de Manizales.

John Viáfara: "Me hicieron un montaje"

Desde un centro penitenciario de Georgia, en el estado de Atlanta, Viáfara insiste en ser inocente de lo que se le acusó: "Estoy muy triste porque no fue justo lo que hicieron conmigo. Me hicieron un montaje y mostraron una imagen que no es la mía. Buscaron una foto que tampoco era la pertinente. Me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Dijeron que la plata estaba en paraísos fiscales y eso nunca se pudo probar; me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico (...) es muy distinto cuando te equivocas y no sabes que estás equivocado".

Sin embargo, en una parte de su relato reconoció que pecó de inocente: "Si yo hubiera sabido que estar en una reunión, en la que se habló de algo que se iba hacer; si yo sé que eso me iba a traer problemas, claro que no lo hago. Dice la Biblia que 'donde no hay ley, no hay castigo'. Yo no violé la ley. Son cosas como esas que pasan y yo quiero que el mundo lo sepa. Yo te puedo llamar y decirte, necesito que vengas a una reunión y acá digo que acá estuvo tal persona, eso da para que extraditen",

"No fue justo lo que hicieron conmigo, me hicieron un montaje"

Además, agregó: "Acá me he dado cuenta, desde que llegué, que mi carrera fue notable. Soy una persona reconocida internacionalmente, no solo acá, sino en las otras cárceles en donde he estado. Son muchas las personas que quieren saber mi historia y compartir conmigo. El cariño de la gente me ha ayudado mucho. Hay momentos complicados, difíciles, siempre llegan esos momentos en los que se extraña la gente, la familia, los hijos, los amigos, todo; estar lejos de casa. Afortunadamente se tiene el respaldo de personas que me quieren, que son pocos los que me han quedado, pero me quieren.

El tiempo que le queda libre en la prisión, Viáfara lo ocupa leyendo, escribiendo, y asistiendo al grupo de oración, así como participando en actividades recreativas o jugando fútbol con latinoamericanos que se encuentran en la misma prisión.

El jugador también expresó que ha buscado mantener contacto con varios de sus compañeros “He estado tratando de localizar a Juan Carlos Henao; no he podido, sé que me ha mandado razones. Hablo con Herly Alcázar y Wílmer Díaz, y con Jairo ‘Tigre’ Castillo. Ahhh y también con Carlos Bejarano”.

John Viáfara desde la cárcel: "Acá me di cuenta que mi carrera fue notable"

El exfutbolista terminó su diálogo con La Patria asegurando no creer en el sistema penitenciario: "Lo único que lo cambia a uno es el amor propio, el de la familia y Dios. Estos sitios son muy complicados, hay soledad y depresión; llegan los problemas mentales y la solución para muchos son las drogas que mueven en todas partes. Es muy complejo pensar que una persona se pueda rehabilitar y menos en nuestro país. Faltan políticas claras en ese aspecto (...)".

Y agregó: "A los jóvenes les digo que se preparen para la vida, que no se apeguen a lo material. Que sean felices sanamente y que lean la Biblia. Hay que buscar a Dios no solo cuando estamos en estos lugares, sino siempre. La Biblia es un manual para la vida. Uno cree que la maldad no llega a la casa y llega cuando menos lo piensas".