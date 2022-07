El fin de semana Paula Chaves relató el terrible momento que vivió en plena autopista Panamericana cuando su hija Filipa comenzó a convulsionar en el auto. La conductora recibió la ayuda de un motoquero que le abrió camino hasta un hospital cercano.

Luego de que la angustia pasó, y de que su pequeña finalmente fue dada de alta, la modelo comenzó a buscar al joven que la socorrió para agradecerle su gran gesto. Finalmente pudo dar con él y lo invitó a Cortá por Lozano (Telefe), en donde está reemplazando a Vero Lozano.

Además de recibirlo en su living, Paula comentó que el joven estaba buscando trabajo y resaltó la buena persona que es. “Quiero pedir un fuerte aplauso para Nahuel, que fue mi salvador”, expresó la modelo para darle la bienvenida al mensajero. Después de volver a agradecerle, felicitó a su madre, María Rosa, frente a cámara: “Gracias por este hijo maravilloso”.

Paula Chaves invitó a Nahuel a "Cortá por Lozano"

La emoción de Paula Chaves al agradecerle a Nahuel, el motoquero que la socorrió en la Panamericana

Al relatar el terrible episodio que vivió, Paula no pudo evitar emocionarse: “Nahuel me dijo ‘seguime’ y ahora me doy cuenta de que agarró una calle en contramano haciendo él de escudo para que pueda ir detrás de su moto y pueda llegar a la clínica”.

“En el momento eso no lo vi. Yo te vi la cara de desesperación y era como ver a mi mamá”, aseguró Nahuel y agregó que fue su primera reacción. El chico no se dio cuenta de que había ayudado a Paula hasta que su madre le dijo que lo había visto en la televisión.

Paula Chaves encontró al motoquero que la socorrió en Panamericana



Recordando el angustiante hecho, la conductora explicó que el joven fue su salvador: “Logramos llegar a la clínica, donde me bajé como en las películas para abrir la puerta con una patada, pero antes de entrar con mi hija desvanecida, lo miré a los ojos, le di las llaves de mi auto y le dije que me quedaba mi hijo atrás, que lo baje a upa y me lo lleve para adentro”.

“Y ahí apareció Nahui con Baltazar a upa, que me dijo ‘me dejaste con un tipo con casco, mamá'. De corazón, gracias. Gracias por arriesgar tu vida por ir a contramano”, dijo Paula entre lágrimas.

Antes de terminar la entrevista, la conductora explicó que Nahuel está buscando trabajo, y que es un apasionado de la mecánica.

La historia de Paula Chaves con el "motoquero superhéroe"



La semana pasada, Paula Chaves se dirigía al Sanatorio La Trinidad de San Isidro con sus hijos menores, Baltazar y Filipa, cuando la nena comenzó a convulsionar y Nahuel, quien estaba en el carril de al lado le abrió paso en la Autopista Panamericana para que ella pudiera salir de un embotellamiento.

"Querido motoquero 'Superhéroe', así le dije a Balta, porque me dijo: 'mamá me dejaste en el auto con un señor con casco', gracias por cruzarte en nuestro camino", escribió. En la siguiente historia, y con la captura de una nota sobre lo que le sucedió de fondo, agregó: “Motoquero no vamos a parar hasta encontrarte”.

"Al grito mío por la ventana de 'vení, ayudame, por favor'. No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije 'atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto'", relató la modelo en sus historias de Instagram.

"La cantidad de indicaciones en cuatro segundos, muy de Virgo", aclaró la conductora haciendo referencia a su signo del zodíaco. Y sumó: "Y así fue… Mientras las médicas divinas de La Trinidad de San Isidro atendían a Filipa, entró este 'motoquero salvador', con Balta a upa, diciéndome que él llevaría el auto al estacionamiento de la clínica".

Paula Chaves aseguró que sus hijos están bien y todo "bajo control".





Vale aclarar que tanto Filipa como Baltazar se encuentran en perfecto estado de salud. "Ahora todo bajo control… Me gusta compartir mi experiencia porque tal vez a alguien pueda ayudar... Filipa convulsionó en el auto por la fiebre. Pero imaginen yo...", cerró agradecida.