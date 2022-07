Alerta en Salud por el desuso del barbijo

"Sabíamos que esto iba a ocurrir", reconocieron. A pesar del aumento de contagios de Covid, no se vio un aumento proporcional en casos graves.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó este lunes una nueva sala de situación en la que participaron el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras, el jefe de Recursos Humanos, Fabio Andina, y a la directora de Gestión Sanitaria, Alejandra Matiacci.

En la oportunidad se evaluó la situación epidémica con respecto a Covid-19. “Desde la semana pasada hemos tenido un aumento de casos, algunos días más de 700 detectados por laboratorio. Se está viendo un aumento leve en la ocupación de camas. Hoy tenemos tres pacientes internados con asistencia respiratoria mecánica. Este aumento tiene que ver también con que estamos en invierno con actividades en lugares cerrados con poca ventilación. Tenemos todas las actividades habilitadas con movimiento de personas hasta de otras provincias. La situación genera contagios”, explicó el ministro.

Desuso del barbijo

El funcionario también dijo que hay personas que no están cumpliendo con el uso del barbijo en lugares cerrados. “Sabíamos que esto iba a ocurrir. De todos modos, proporcionalmente para la cantidad de casos que hay diarios no coincide la cantidad de pacientes críticos y tampoco de fallecidos. Nosotros pedimos a la población que nos sigamos cuidando utilizando el barbijo en los lugares cerrados, ya que el mismo no protege de contagiar o contagiarnos. Además, las personas que se vacunaron contra el Covid hace cuatro meses atrás deben colocarse el refuerzo. Esto nos ayudan a controlar la situación epidémica en Tucumán”, agregó.

Durante el encuentro también se habló sobre los casos de bronquitis. “Tenemos una curva de casos en descenso. Tuvimos alrededor de 250 en los últimos siete días y semanas atrás, aproximadamente 500. Esto se debe a que hay un mayor control de los padres que tienen cuidados con sus hijos. La bronquitis es una enfermedad que no tiene vacuna que la prevenga y la única manera de evitar contagios es cuidando a los niños menores de dos años. Es fundamental que cuando las mamás den el pecho al bebé utilicen el barbijo”, enfatizó Medina Ruiz.

Proyectan nuevos criterios para atravesar la cuarta ola

En el marco de un encuentro presidido por el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, autoridades del Siprosa dialogaron sobre las estrategias a implementar en esta época del año donde algunas enfermedades crecen debido a las bajas temperaturas.

"Cómo todos los lunes nos convocó el señor ministro junto al secretario ejecutivo contable, José Gandur, al jefe de recursos humanos, Fabio Andina, y a la directora de gestión sanitaria, Alejandra Matiacci. Discutimos estrategias a atravesar ahora que estamos en la cuarta ola”, expresó el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras.

Y agregó: “Hablamos sobre estrategias de hisopados y diagramación de las camas de internación para afrontar está cuarta ola. La doctora Matiacci nos expuso cuál es la situación sanitaria en los diferentes efectores de tercer nivel para poder tomar decisiones estratégicas. Como entendemos que esta etapa de la pandemia nos exige seguir trabajando en las otras líneas de atención, hemos podido dialogar sobre objetivos post pandemia referidos al fortalecimiento de los diferentes servicios tanto en su estructura como recurso humano para poder afrontar la creciente demanda que tiene la población en salud. Planteamos las necesidades y nos enfocamos en el trabajo duro que esto requiere”.