Fernández cargó contra los turistas que se van al exterior

El presidente Alberto Fernández reconoció este lunes que el Gobierno enfrenta "momentos complejos" y que debe "ajustar algunos números de las cuentas públicas", aunque aclaró que "eso no se va a hacer a costas de parar la obra pública y la vivienda".

"Sé que son momentos complejos, que tenemos que ajustar algunos números de las cuentas públicas, pero eso no se va a hacer a costas de parar la obra pública y la vivienda, porque los argentinos necesitan caminos y viviendas", sostuvo el mandatario.

Al lanzar el programa Argentina Grande en el Museo del Bicentenario, el jefe de Estado aseguró que la Argentina "no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir al dólar blue, y tampoco es el lugar donde los especuladores hacen subir el dólar y a todos les preocupa", sino la que "educa, la que genera empleo, y sana".

A su vez, destacó los planes de obra pública que lleva adelante el Gobierno y remarcó que es "inversión que le hace bien a la gente".

"La obra pública va a ser motor de la economía", subrayó Fernández, al tiempo que rememoró que al asumir, la gestión de Mauricio Macri había dejado un 70% de obras públicas paralizadas y otras, bajo las PPP (Proyecto Públicos - Privados) que desarticuladas para licitar los proyectos.

Por otro lado, tras la crisis del Frente de Todos, el Presidente redirigió su mira contra la oposición y volvió a cuestionar a los especuladores financieros.

"Somos distintos, somos diferentes, y queremos ser distintos y diferentes. Hemos llegado hasta aquí para que la Argentina recupere la dignidad, el trabajo, la producción, la educación y la salud pública. Y aunque algunos nos desalientes y quieran tirar abajo el ánimo ciudadano, vamos a seguir mostrando en quién pensamos nosotros, y en quienes piensan los otros", expresó el mandatario en el acto de anuncio del Plan Argentina Grande.

Y continuó: "Nosotros no hacemos negocios para los amigos, ellos lo hacen. Nosotros queremos que crezcamos todos, no queremos vivir cómodamente, queremos que todos lo hagan, y no queremos dignidad para nosotros, sino para todos y todas. Y esa es la gran diferencia".

Cristina Kirchner fustigó a la Corte Suprema y habló de "decadencia"

La vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó este lunes duras críticas contra la Corte Suprema de Justicia y publicó una serie de videos en los que planteó su visión sobre "la decadencia" del cuerpo, actualmente conformado por cuatro miembros.

La titular del Senado reiteró que a partir del gobierno de Mauricio Macri comenzó un "proceso de persecución judicial, política y mediática", del que la Corte "fue cómplice".

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 1 pic.twitter.com/kHsIU1dvno — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022 De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 2 pic.twitter.com/Lr56H9QBmo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

"La Corte no solo convalidó la persecución, sino que se convirtió en un lugar de permanentes intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los fondos del Poder Judicial", advirtió la ex presidenta en sus redes sociales.

Además, dijo que tras la renuncia de Elena Highton el máximo tribunal del país atravesó varios "escándalos" y ahora es "un órgano muy vulnerable ante las presiones de los poderes fácticos y mediáticos".