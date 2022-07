River atraviesa un momento complejo. Luego de la goleada ante Barracas Central por la Copa Argentina, parecía que el rumbo del equipo de Marcelo Gallardo lograba enderezarse, sin embargo el agónico empate que Vélez le arrancó el domingo por la noche volvió a encender las alarmas. En ese marco, Oscar Ruggeri hizo un duro análisis de la actualidad del Millonario.

“River dejó de ser temible”, sentenció el actual panelista y exfutbolista, que supo defender la camiseta del conjunto de Núñez.

Y, ante la sorpresa de sus compañeros del programa F90 en ESPN, continuó: “¿Te acordás cuando deciamos ‘River sale y parece que le tienen miedo’?”.

“Le perdieron el miedo porque River no sale, no te pasa por encima como hacía antes”, reiteró el Cabezón.

Para Ruggeri, uno de los grandes problemas de esta versión del equipo de Gallardo es que ya no tiene la presión alta que solía tener. “Otros equipos querían salir jugando y no podían porque recuperaban la pelota muy alto”, precisó.

River se quedó sobre el final y Vélez rescató un agónico empate 2-2

En la última jugada de la noche, Vélez rescató un agónico empate 2-2 frente a River, por el cierre de la fecha 8 de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Lucas Beltrán y Nicolás de la Cruz marcaron los tantos del Millonario, mientras que Walter Bou -de penal- y Abiel Osorio convirtieron para el Fortín. El resultado fue justo.

El empate no le sirvió a ninguno de los dos equipos, ya que dejaron pasar la oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la tabla de posiciones.

El Millonario suma nueve unidades mientras que el Fortín tiene tan solo seis. Ambos están muy lejos de los líderes, Godoy Cruz, Newell’s. Atlético Tucumán y Argentinos Juniors, todos ellos con 16.

La burla de los hinchas de Vélez a River

El triunfo de Vélez sobre River Plate por los octavos de final de Copa Libertadores dejó secuelas. Y el poco tiempo transcurrido entre dicho cruce y este cotejo por la octava fecha de la Liga Profesional provocó que el recuerdo de la serie estuviera presente en el estadio José Amalfitani. Los hinchas locales no olvidaron lo ocurrido en el cara a cara (fue 1-0 en Liniers y 0-0 en el Monumental, con la polémica por el gol anulado a Matías Suárez a instancias del VAR) y se burlaron de su adversario... Apelando a una estrella internacional.

Muchos fanáticos de la V azulada, sobre todo en la popular y en la platea Norte, lucieron caretas de Luis Suárez. Es que el tropiezo de River provocó que se cayera la bomba del mercado de pases: tenía todo acordado con el delantero uruguayo, de último paso por el Atlético Madrid, para afrontar los cuartos de final si avanzaba de ronda. El propio atacante lo reconoció en varias entrevistas.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, le dijo al diario Ovación.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, agregó.

El ruido mediático alrededor de Suárez generó que los hinchas de Vélez se sintieran subestimados en la puja por el pasaje a cuartos de final. Y eso provocó que lo usaran como prensa de burla en el contexto de este encuentro por el certamen local. A nivel internacional, el elenco del Cacique Medina se probará ante Talleres de Córdoba (el 3 de agosto como local y el 10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba).

Lucho aún no resolvió su futuro. Y en el medio surgieron rumores que lo vincularon con un posible desembarco a Vélez para jugar la Copa, aunque sea hasta el Mundial. Incluso, se especuló con un llamado de Diego Godín, refuerzo de fuste en Liniers y compañero de Suárez en la Celeste. Por lo pronto, estuvo presente en el estadio, pero a modo de burla para River.