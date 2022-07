Los cupos de gasoil en las estaciones dependen del precio

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor) e integrante de la comisión directiva de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Carlos Gold, se refirió al abastecimiento de gasoil.

Aseguró que los cupos tienen que ver con los costos de importación y que el faltante se redujo en un 15 por ciento.

A más de un mes de la alerta que emitió la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) sobre la escasez de gasoil en ocho provincias, que después se fue extendiendo al resto del país, el presidente de Cescor e integrante de Cecha, dijo que “respecto a la crisis importante que venimos padeciendo durante el mes de junio, ha ido mejorando el abastecimiento pero esto no significa que se ha solucionado el problema. Se ha inyectado una mayor cantidad de gasoil al mercado por parte de las petroleras, pero todavía estamos lejos de la solución definitiva. Subsisten los cupos y los sobreprecios”.

“En el mes de junio se hablaba de que existía un faltante general de gasoil de aproximadamente un 30 por ciento de la totalidad del mercado. Hoy ese faltante ya está en un 15 por ciento”, explicó y agregó que “la situación va a estar totalmente normalizada el día que no haya más cupo, pero por ahora todavía eso persiste”.

“El cupo tiene que ver específicamente con los precios, las petroleras te liberan el gasoil hasta un cierto punto y por encima de ese cupo, te cobran un sobreprecio que hay que trasladar al cliente y tiene que ver con que el gasoil importado es mucho más caro que el producido localmente. Entonces, para amortiguar esa pérdida, se imponen los cupos y los sobreprecios”, continuó.

Sobreprecios

Consultado sobre los sobreprecios, Gold dijo que “arrancan desde 40 a 70 pesos por litro, cuando en promedio el precio es de 160 o 170 pesos el diesel 500”.

A inicios del mes de julio la Fadeeac realizó un relevamiento en el país sobre la dispersión del precio del combustible e informó que Corrientes, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, y Córdoba siguen siendo las provincias en las que los transportistas de cargas pagaron más caro el litro de gasoil (superando los 250 pesos), y Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los distritos con el menor valor mínimo registrado (120 y 130 pesos respectivamente).

En tanto, sobre las jurisdicciones de la provincia que más sufren el problema de la faltante sostuvo que “no hay una zona específica que sea más castigada que otra. En general, todas las estaciones lo sufren por igual. Por ahí en el interior se sufre un poquito más por la logística que es un poco más complicada”.

Por último, consultado sobre el incremento de la demanda de combustible ante el inicio de las vacaciones expresó que “es muy reciente, es el primer fin de semana. No tenemos todavía un relevamiento hecho, pero siempre estacionalmente las dos semanas de vacaciones sobre todo en las estaciones de ruta significa un leve incremento de venta y una leve disminución en las estaciones de la ciudad porque al estar parado el colegio, también hay menos movimiento urbano”.

Críticas al gobierno

En reiteradas oportunidades el gobernador correntino Gustavo Valdés reclamó a Nación no haber escuchado a los gobernadores del Norte Grande que habían advertido sobre este tema. Además no dudó en responder al presidente Alberto Fernández que acusó a Corrientes de “dejar escapar el gasoil por la frontera”

“A nosotros no se nos escapó el gasoil, al Presidente se le escapó la tortuga”, respondió en esa oportunidad Valdés a Fernández.

“Nosotros no controlamos la frontera, no controlamos gendarmería, Aduana, Afip, Policía Aeronáutica, no controlamos la política energética, no tenemos YPF, no fijamos el valor del combustible. Se está lavando la responsabilidad con los gobernadores de provincias fronterizas y poniendo de ejemplo justo a la provincia opositora”, resaltó el gobernador.



En tanto, a mediados de julio la Fadeeac mediante un relevamiento confirmó que hubo una mejora en el acceso al gasoil en el país. Pero que Corrientes al igual que Chaco se ubica en el lote de distritos con suministro inferior al normal y con demoras leves para la carga. Mientras que Formosa y Misiones presentan mayores complicaciones en la provisión.

FUENTE: El Litoral