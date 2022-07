Nuevo aumento en el precio de los cigarrillos

Los cigarrillos, desde este lunes, cuestan alrededor del 11% más. La tabacalera Massalin informó que las subas varían entre los 15 y los 45 pesos, dependiendo de la marca y la cantidad de unidades por paquete.

Se trata del cuarto aumento en los cigarrillos en lo que va del año.

Los Marlboro, por ejemplo, cuestan ahora $ 360, $ 325 y $ 200 en sus versiones Box 20, KS 20 y Box 10 respectivamente. Se trata de una actualización de $ 40, $ 35 y $ 25.

En cuanto a Philips Morris, el incremento máximo fue de $35: sale $ 325 la versión BOX 20, $ 300 los comunes y $ 185 los paquetes de 12. Los Caps tienen ahora un costo de $320 y $185.

Chesterfield en su versión Box 20 y Box 20 Fresh quedan al público en $ 300, KS 20 a $ 250, los atados Box de 10 unidades $ 150.

Harmony Colorados y Dorados aumentaron $ 20 y el costo es de $ 250 el atado de 20 “común”.

L&M tuvo un costo de $ 260 y $ 250 los Blue/Red al consumidor final.

Lista de precios completa

Cigarrillos electrónicos, la nueva puerta de ingreso al tabaquismo

Especialistas de la salud advierten que son la “nueva puerta de ingreso al tabaquismo”. La industria cambió de estrategia y ahora ofrece los cigarrillos electrónicos como reductores de daño. Sin embargo, no son seguros para los jóvenes, los adultos jóvenes y las mujeres embarazadas.

Los cigarrillos electrónicos desarrollados por la industria tabacalera para el consumo de nicotina y tabaco son la nueva puerta de entrada al tabaquismo, provocando su uso un retroceso en la lucha contra esta enfermedad en Argentina.

El Ministerio de Salud de Nación ratificó que la comercialización de los nuevos dispositivos de consumo de nicotina seguirá prohibida, tal como lo pide la Organización Mundial de la Salud. En Misiones desde el año 2016 y gracias a la ley provincial, se lleva a cabo el Programa de Control de Tabaco para la regulación de la accesibilidad al tabaco y promoción de estilos de vida sin tabaco.

“El cigarrillo eléctrico comenzó hace un tiempo como una moda como un método para dejar de fumar y no es así. El cigarrillo electrónico tiene un proceso de combustión, tiene nicotina y porque más que le agreguen otras sustancias como aromatizantes, realmente hay un daño para la salud por más que no produzca humo”, contó Guillermo Rolón referente del Programa Provincial y Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública de Misiones.

Sin embargo, no hay evidencia científica que dé cuenta de su inocuidad ni de su eficacia para abandonar el tabaco y es en esta línea que la ANMAT ratificó la prohibición para su importación, distribución y comercialización.

“Estos dispositivos no están presentados ante la ANMAT y como ente regulador no lo pueden regular. Tenemos que tratar de insistir en el tema del pilar de la prevención para que realmente nuestros jóvenes no accedan a esto”, expresó Rolón.

En la actualidad, existen tratamientos efectivos para abandonar este hábito con productos que han sido evaluados y aprobados por la ANMAT. “Los métodos que están comprobados para dejar de fumar son los chicles, caramelos y parches de nicotina, pero con un equipo de salud que va a continuar con ese seguimiento a esa persona que quiere dejar de fumar”, dijo Rolón.

Hace unas semanas ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones un proyecto de ley que busca regular el uso de cigarrillos electrónicos. Fue presentado por el diputado Rafael Pereyra Pigerl.

El proyecto de ley busca prohibir el uso de los cigarrillos electrónicos y todo otro dispositivo de naturaleza similar en lugares cerrados de acceso público, quedan exceptuados los patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los lugares cerrados de acceso público. La excepción no es aplicable a establecimientos educativos.