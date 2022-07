Los medicamentos aumentaron más que la inflación

Los precios de medicamentos, artefactos y equipos sanitarios aumentaron 6,1% en mayo, por lo que quedaron un punto por encima de la inflación general de 5,1% medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Como efecto más inmediato, los remedios y otros insumos de la salud se convirtieron en el 30% del gasto de las obras sociales y prepagas, informaron desde la Unión Argentina de Salud (UAS).

La entidad que nuclea a compañías de medicina indicó desde su Observatorio de Costos de la Salud que "se sostiene así una tendencia alcista desde principios de año, cuando venció el acuerdo de precios entre el Gobierno y los laboratorios".

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 5,3% en junio de 2022 respecto de mayo y 64% interanual. Acumularon un alza de 36,2% en el primer semestre https://t.co/W6o3THclpa pic.twitter.com/W63UFZFKjH — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2022

Pero el fin del acuerdo entre el Gobierno y los laboratorios no es la única variable que afectó al rubro de la salud: desde la UAS atribuyeron la suba de los precios de medicamentos a la "curva ascendente en el consumo" y a que sus precios están "atados al dólar".

Sobre esto último, en el informe cosnta que "en los primeros tres meses del año el dólar oficial subió 8,07%, mientras que en el primer cuatrimestre los medicamentos de alto costo tuvieron aumentos del 18,50% en promedio".

Casi el 60% de los medicamentos más vendidos quedaron por encima del IPC de mayo, por ejemplo:

Anticonceptivo hormonal Divina (8,2%)

Levotiroxina de GSK (7,9%)

Ventolín (7,7%)

Actron 600 de acción rápida (7,6%)

Alplax (7,5%)

Además, durante el primer cuatrimestre hubo un aumento promedio del 14% de los insumos de internación, liderado por sueros (12%), albúmina (16%) y antibióticos (11%).

La incidencia de los remedios en el costo total de la salud es cada vez más alta si se tiene en cuenta que se registró un crecimiento del consumo medido en unidades vendidas.

La UAS destacó que hoy en día obras sociales y prepagas gastan en medicamentos $ 3 de cada $ 10 de sus presupuestos, o sea que ya se destina a remedios un 30% del gasto total respecto del 24% que se emplea en internaciones y cirugías cuando en 2021 ambos rubros estuvieron a la par.

Analistas estiman un piso inflacionario del 7% en julio

La inflación subió en junio 5,3% respecto al mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, el gran desafío estará concentrado en las primeras semanas de julio donde los precios pegaron un fuerte salto. Según reportó Ecolatina, el IPC GBA para la primera quincena de julio marcó un alza del 7,9% en la comparativa con la primera quincena del mes anterior. Es por esto, que la mayoría de los economistas coinciden en que el piso del mes estará en torno a un 7% y advierten por riesgos de espiralización con la reapertura de paritarias.

"Para julio esperamos que la inflación mensual sea la más alta en lo que va del año. El cambio en el ministerio que generó aumentos preventivos en los primeros días de la gestión (de Batakis), a lo que se suman los aumentos ya previstos (...) que generan las condiciones para esperar un piso cercano 7%", dijo la consultora ACM.

En sintonía, desde Cohen agregaron que "de cara al dato de julio, el mayor control de cambios, el salto en los tipos de cambios paralelos y ajustes en precios regulados, deja un piso de inflación del 7% -125% anualizado-", reveló el agente de compensación y liquidación Cohen.

"Los precios de bienes y servicios no regulados (o sujetos a regulaciones parciales) se han encarecido en el mercado interno un 24,6 % en dólares al tipo de cambio oficial, desde 2019 a junio de este año", dijo un informe de la Fundación Mediterránea. "Si se descuenta la inflación de Estados Unidos del período, entonces tendríamos que esos 24,6 puntos se explican en 3/5 partes por la suba de los precios internacionales y 2/5 por factores locales", agregaron.

En este contexto, el economista Julio Secco afirmó en declaraciones radiales que las alarmas se encenderán aún más con la reapertura de paritarias para recomponer salarios. "Para los meses próximos se corre el peligro de una espiralización inflacionaria tanto por posibles reaperturas de paritarias, cómo por la formación de expectativas", estimó.

"No se le puede pedir a la nueva ministra de Economía que le de al gobierno una credibilidad que no tiene, o darle la fuerza que no tiene al Presidente. Eso es central de cara al tema de las expectativas. Creo que lo más complicado que nos pasó en los últimos 15 días es que se nos confirmaron nuestras peores sospechas acerca de la debilidad presidencial", afirmó en declaraciones radiales el economista Luis Secco.

"Acá hay un problema político pero cuidado porque el problema político y la crisis económica se exacerban unas a otras y tenés un escenario más que complicado. No tengo la menor idea si el dólar tiene un techo, pero si esto sigue así, la inflación va a ser creciente y el dólar en consecuencia la va a ir acompañando porque la crisis política va a ser mayor cada vez más", dijo en declaraciones radiales el economista Luis Palma Cané.