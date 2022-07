Barby Franco reveló el sexo del bebé que espera con Burlando

Barby Franco protagonizó un divertido blooper en La Noche del Domingo, el ciclo que conduce Mariano Iúdica y en el que ella se destaca como secretaria. Justamente en el programa que se emite por la pantalla de América fue que la semana pasada la bailarina anunció que está embarazada, esperando su primer hijo con el abogado Fernando Burlando.

Y si bien, todavía no tenía intenciones de revelar el sexo, terminó contándolo a cámara casi sin darse cuenta. “¿Cómo estás?”, le preguntó el conductor cuando la presentó. “Muy bien, ¿vos?”, respondió ella, y bailaron juntos al ritmo de “Y voló voló” de Rodrigo. Barby lucía un vestido al cuerpo color negro de lentejuelas, que dejaba ver su embarazo. Y lo combinó con unos guantes hasta el codo.

Será una niña

“A ver cómo está eso...”, dijo Iúdica señalando la panza y hablando del embarazo avanzado: “¡Uy! De una semana a la otra…”, agregó y no llegó a terminar la frase que Franco lo interrumpió: “No, está prendida, prendido fuego. Prendida fuego”. Al notar el furcio que tuvo, y sin intención de revelar todavía el sexo del bebé, señaló: “No sabemos qué es todavía”.

Entre risas de complicidad, Iúdica comentó: “No, ya sabés. Ya se te escapó. Se te acaba de escapar recién”. De inmediato, Franco siguió riendo e hizo un divertido mea culpa: “Qué bol…”.

“Bueno, está así. Está a full”, continuó mostrando su panza, de perfil a la cámara. “No me quiero pisar más sola”, agregó sin intención de hacer referencia al sexo de su bebé y anticipó que lo anunciará la semana que viene junto a su pareja, Fernando Burlando.

Cuando comunicó su embarazo había asegurado que quería esperar para contar el sexo. “Me lo voy a guardar para mí”, había anticipado. “No sé si va a ser un Burlandito o una Barbarita, pero va a ser un demonio. Si sale con los genes de los dos, miedo”, bromeó. Y agregó: “Estoy pensando nombres, pero podemos hacer un juego, escucho ideas”.

Momento complicado

Luego del furcio que tuvo al aire, el programa siguió con su programación habitual, y Barby le envió un saludo a su suegra María Lidia Basaldúa -más conocida como Marila- a quien visitó el fin de semana en un instituto médico de La Plata, en donde está internada luego de haber tenido dos ACV: “Está mucho mejor. Gracias a todos los que rezaron por ella. Le mandamos un beso enorme”.

Por su parte, contó que desde que hizo pública la noticia del embarazo recibe regalos y que días atrás se acercó hasta un local de comidas rápidas y no le quisieron cobrar su pedido. “Me está gustando el estado. Me están mimando un montón”, sostuvo.

Barbie Franco será madre por primera vez, mientras que Burlando será su tercer hijo: es padre de María y Delfina, frutos de su relación anterior. “La historia de este bebé viene de hace cinco años. Dios quiso que sea de manera natural, que dijimos: ´No puede ser´. Tuvimos intentos fallidos por el método in vitro y después dije: ´Voy a relajar, ya fue, que sea lo que Dios quiera´. Y, de un día para el otro, vino”, contó la bailarina cuando anunció su embarazo, y agregó: “Me acuerdo perfectamente cuándo fue, él no, pero la mujer lo siente. Al día siguiente, yo me sentía radiante, estaba en una nube. Te sentís diferente”.