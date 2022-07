Darío Benedetto les pidió perdón a los hinchas de Boca

El delantero volvió a fallar un penal y no puede cortar la mala racha desde los doce pasos. En la semana había contado que no pudo dormir tras errar los tiros

Darío Benedetto sabe que está en deuda con los hinchas de Boca. El delantero no está pasando por un buen momento deportivo y su equipo lo siente. Ayer, volvió a fallar un penal, el tercero consecutivo, y por ese motivo pidió disculpas cuando finalizó el encuentro ante Talleres de Córdoba.

Las cámaras de TV siguieron a Benedetto hasta la puerta de tunel de los vestuarios. El delantero, que estaba rengueando por una terrible patada que recibió del colombiano Rafaél Pérez, hizo un gesto a los hinchas e intentó un pedido de perdón. Juntó sus manos, se tocó el pecho y le agradeció a la gente de Boca la banca y la ovación a pesar del mal momento.

El delantero de Boca, que venía de errar dos penales increíbles en la eliminación de la Copa Libertadores, volvió a fallar este sábado por la noche ante Talleres, al estrellar un disparo desde los 12 pasos en el travesaño.

Iban apenas seis minutos de juego cuando el árbitro Pablo Dóvalo sancionó de manera correcta un penal para Boca por mano dentro del área. Benedetto, como había adelantado en la semana, tomó la pelota y se hizo cargo del remate. Se lo notaba nervioso, por lo que quiso “asegurar” y pateó fuerte al medio. Pero el remate dio en el travesaño y se fue. Insólito.

De esta manera, el delantero erró tres penales de manera consecutiva en el mismo arco. Dos por la Libertadores, ante Corinthians, y uno frente a Talleres, por la Liga Profesional.

Tras la terrible noche ante Corinthians, Benedetto ya había adelantado que iba a patear el siguiente penal que le dieran a Boca. Cumplió con su palabra, pero el resultado fue el mismo que en las dos veces anteriores.

Benedetto contó cómo fue la noche posterior a Corinthians: “Me dormí a las siete y media de la mañana”

Más allá de haber hablado de los conflictos entre el plantel y el Consejo de Fútbol de Boca, Darío Benedetto contó cómo vivió la eliminación de la Copa Libertadores en manos de Corinthians tras haber fallado dos penales, uno en el tiempo reglamentario y otro en la tanda de definición.

“El martes me dormí a las 7 y media de la mañana. Tenía bronca, mucha bronca. Me movía en la cama, transpiraba, me destapaba y me agarraba frío. No lo podía creer. Me dolió mucho porque tuve la clasificación en dos tiros y no la pude meter”, confesó el Pipa durante una entrevista con el canal ESPN.

“No quise ni volver a verlos. Si pateo mil veces al mismo lugar, no me sale nunca más”, continuó el ‘9′ de Boca, que aclaró que nunca se le pasó por la cabeza la posibilidad de no patear en la tanda de penales.

Además, aclaró por qué ejecutó el quinto penal de la tanda. “Sebastián Battaglia empezó a marcar a los que pateaban y no me querían nombrar. El tercero creo que fue Villa y quedaba el quinto, y le dije que me lo dejaran”.