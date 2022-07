Santi Maratea reveló las colectas insólitas que le pidieron

Santi Maratea no suele dar muchas entrevistas, por eso cada vez que aparece en la televisión tiene un gran rebote en Internet. Este mediodía estuvo en el piso de La Peña de Morfi (Telefe) y habló de todo en un mano a mano con Jey Mammón.

“¿Qué fue lo más bizarro que te pidieron?”, interrogó el conductor. “Operación de tetas, me han pedido mucho, todo el tiempo. No es tan bizarro el pedido, pero me llega todos los días. Lo piden como en chiste: ‘Santi, pagame la tarjeta, la facultad...’ Me han pedido que pague la deuda externa, y encima hice mal el cálculo”.

Además, aseguró que no sabe de dónde surgen sus ganas de ayudar. “No sé, tal vez de algo muy simple: me cae bien la gente”. Al mismo tiempo, remarcó que ya no siente la presión de hacer todo bien, que puede disfrutar de pifiarla porque ya maneja las críticas.

“Yo creo que es una construcción que hice en redes, mostrándome como soy. Mi forma de mostrarme da más confianza porque es más real. Yo no soy tan bueno y siempre lo muestro”, indicó.

Y, mostrando las dos caras de la misma moneda, dio un ejemplo que sorprendió: “Compré un perro. Por otro lado, junté plata para un refugio. Yo sentía que adoptar un perro era algo muy ‘Santi Maratea’. Tampoco es que voy a militar que la gente no lo haga”.

El próximo proyecto de Santi Maratea: una ONG como caja de herramientas

Desde hace tiempo que Santi Maratea está trabajando para crear su propia fundación con el objetivo de seguir realizando las colectas que ya ayudaron a decenas de personas. Según contó en La peña de Morfi (Telefe), la creación de esta fundación surge como una caja de herramientas para las personas que necesitan ayuda.

“El problema en Argentina generalmente es estructural. Entiendo que eso, a cuentagotas, es lo que termina haciendo que muchas personas que quieren mejorar algo renuncien. Estás cubriendo parches, no estás resolviendo el problema”, señaló.

Es por eso que apuesta a su ONG: “Confío en lo que quiero hacer. Le tengo mucha fe a que con el tiempo esa organización pueda terminar abarcando más de lo que abarco yo. Y eso no es lo que la gente espera de una fundación”.

“Será funcional para las comunidades, para organizarnos y poder abarcar más y más. Por ejemplo, si juntas a todas las mamás que tienen hijos con cáncer infantil en Argentina, y le das una herramienta, lo resuelven. Lo único que hacen es averiguar e informar sobre la enfermedad. Y faltan recursos, herramientas y contención. Por eso creo que la fundación va a funcionar”, dijo con la mirada clavada en el futuro.

Maratea organizó una fiesta para celebrar sus 30, pero faltó

“Acaba de terminar mi cumple, pero no sé si estuvo bueno porque no fui”, se le escuchó decir en un video que compartió en Instagram este domingo a la mañana. El influencer reconoció que no haber asistido “fue una verdadera obra de arte”. “Yo quería que fuera la mejor fiesta. A todos los que fueron les digo gracias. Fueron mis invitados de honor. No los estoy boludeando, gasté un huevo de plata para que todos disfruten”, detalló.

Consciente de que podría desatar un escándalo, Maratea sorprendió al revelar el souvenir con el que agasajó a la gente: “Cuando te ibas te dejaban un encendedor y un ‘churrillo’ en el auto”. Por último, aclaró que durante toda la noche se quedó muy cerca del lugar, a unas tres cuatras, por si pasaba algo. “Estaba ahí con mis amigos que me ayudaron a organizar, y tipo seis de la mañana se picó y las 50 personas que habían quedado en la fiesta se unieron”, cerró.