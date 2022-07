Esta noche quedarán conformados los equipos de La Voz Argentina: finalizan las audiciones a ciegas y comienzan las batallas. Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky deberán preparar a sus participantes para los enfrentamientos que decidirán su futuro.

En esta segunda etapa los 28 concursantes se esforzarán para llegar a los Knockouts, donde sólo competirán los 14 mejores. Pero todavía les espera un largo camino, que no harán solos: además del titular de cada team, habrá un coach auxiliar que les brindará toda su experiencia.

Coaches acompañantes

Ubago, Ortega, Karina y Turizo

Las cuatro incorporaciones a La Voz Argentina son grandes artistas: Palito Ortega, Alex Ubago, Karina La Princesita y Manuel Turizo. Cada uno en un team, ayudarán a los aspirantes a sacar lo mejor de sí en cada presentación.

Palito Ortega acompañará a Ricardo Montaner: dos artistas de larga trayectoria, se potenciarán a la hora de dar consejos y orientar a los jóvenes cantantes. Ambos intentarán lograr que el equipo del jurado más experimentado vuelva a salir ganador, y supere a los protegidos de La Sole, que ganó la temporada pasada.

Sus hijos Mau y Ricky convocaron a un artista colombiano; Manuel Turizo. Junto a él transitarán esta segunda etapa acompañando a los miembros de su equipo a quienes intentarán preparar de la mejor manera.

Lali Espósito acompañada por otro extranjero: el español Alex Ubago. El cantautor, ganador en 2011 del Grammy al mejor álbum de música pop, aportará sus conocimientos y acompañará a quienes eligieron este team.

La Sole, por su parte, cuyo equipó ganó la temporada anterior de La Voz Argentina, evaluará codo a codo con Karina La Princesita a los miembros de su equipo. Juntas los prepararán para enfrentar a sus oponentes y sacarán lo mejor de cada uno de ellos.

A partir de este lunes, las batallas darán al oportunidad de volver a lucirse a los participantes, y la opción a los jurados de “robar” hasta dos concursantes por equipo. Así quienes fueron bloqueados en la primera instancia, podrán acceder a la posibilidad de recuperar un participante.

Tras las batallas llegarán los knockouts, que darán paso a los PlayOffs: los escalones que deberán ir trepando los participantes para llegar hasta la etapa final.

A partir de esta edición, un nuevo ingrediente se sumó al programa para ponerle aun más picante a la elección de cada jurado. Se trata de la opción de bloqueo, por la cual uno de los coaches puede anular a otro para quedarse con el participante en cuestión. La ejecución es anónima y queda en la percepción del bloqueado darse cuenta de cual de sus colegas fue el que apretó el botón.

Voz impactante y bloqueo

En la edición del último jueves, Iván Papetti, un joven de 18 años sorprendió con su impactante vozarrón y su atildada presencia a pesar de sus 18 años y se despachó con una contundente versión de Love Me Tender, de Elvis Presley. La primera en darle el okey fue Soledad Pastorutti, que giró rápidamente su silla y quedó de frente al participante. Al rato, fue el turno de Lali Espósito, que al intuir que ni Ricardo Montaner ni Mau y Ricky iban a elegirlo, no dudó en apretar dos botones: el que giraba su asiento y el que bloqueaba a la folklorista.

Iván continuó concentrado en su versión mientras empezó a reinar cierta tensión entre las cantantes. La Sole empezó a mascullar su bronca mirando hacia su izquierda con una sonrisa de bronca. “Que mala que es, me bloqueó”, murmuró la de Arequito, pero su compañera no le hacía caso. Con la pera apoyada en su brazo derecho, miraba embelesada la actuación de joven, haciendo fuerza para que el tiempo pase lo más rápido posible y que nadie más se diera vuelta.

Con ese panorama terminó la audición y empezó el show de las dos jurados. Después de aplaudir de pie, Soledad se acercó a la silla de Lali para descargar toda su furia. “Son las reglas del juego”, se defendió la ex Casi ángeles sin demasiado éxito. Montaner puso en autos al participante, indicando lo que había sucedido mientras cantaba. Y la Sole fue mucho menos diplomática: “Eso quiere decir que no vas a venir a mi equipo. Con lo que me gusta lo que hizo”, lamentó golpeando con el almohadón el escritorio de Lali.