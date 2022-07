Estuvieron juntos durante 14 años, una de las parejas más sólidas del ambiente artístico. Lucía Galán y Pablo Alarcón lograron mantener una pareja estable y su noviazgo, sólido y consolidado, estuvo repleto de amor y un cariño entrañable. Sin embargo, en septiembre de 2020 anunciaron su separación y no volvieron a cruzarse.

En realidad, jamás dejaron de tener buen vínculo pero aunque muchos apostaban por una reconciliación, eso jamás sucedió. Mientras duró la pareja, la cantante y el actor se acompañaron mutuamente en sus proyectos artísticos y personales. Pero un día el amor de pareja se terminó y siguieron con sus caminos por separado.

Actualmente, Pablo está de gira de teatro con la obra Rotos de amor y allí su personaje sufre mucho por cuestiones sentimentales. "Es un tipo que no se atreve a amar y yo he pasado por eso, por no querer amar o tener miedo de que me lastimen o lastimar y por eso no jugármela", expresó el actor en diálogo con Daniel Gómez Rinaldi, Nico Peralta y Mona Carballo para el programa Detrás de escena, por AM 540.

Soltero por el momento, lanzó: "Estoy muy bien así y tengo una muy buena relación con todas mis ex. Con Lucía hablamos muy corrientemente y ahora se fue a España a ver a su hija Rocío, que se fue a vivir allá como mi nena, Agostina, se fue a Miami también".

"Dijiste que con Lucía hablás frecuentemente, ¿podés ser amigo de una ex?", preguntó Nico Peralta y Alarcón no dudó en responder. "Sí, claro. Tratándose de Lucía es muy fácil porque es un ser entrañable y la amaré toda mi vida porque no es una persona normal. Somos amigos y fueron muchos años en pareja. Quiero mucho a la familia, a Joaquín, a Rochi, a ella. Para mí ha sido una etapa muy rica de mi vida porque ella es muy inteligente, encantadora, simpática, graciosa, linda mujer, ¿qué más puedo pedir?", expresó.

¿Y con Claribel Medina, la madre de sus dos hijas, cómo se lleva? El lo contó así: Sí, hablamos permanentemente por Agostina y Antonella y siempre tenemos temas para charlar, cuidar, corregir y estar atentos. La veo por tele a Claribel y está muy bien. No perdió esa energía caribeña y Buenos Aires no le pudo sacar ese perfil de gran actriz, gran mujer y gran conductora".

La separación de Pablo Alarcón y Lucía Galán

"Aunque hacía mucho tiempo, unos ocho años, que estaban juntos y se llevaban súper bien y habían logrado ensamblar sus familias inesperadamente se separaron Pablo y Lucia", dijo el periodista y conductor Ángel de Brito. Cabe destacar que la pareja no estaba conviviendo, ya que había decidido pasar la cuarentena con sus respectivos hijos, cada uno en su domicilio.

Ángel explicó que la ruptura se dio sin que haya terceros en discordia. "Los motivos se deben a un desgaste en la relación porque es una pareja que viene de hace años", agregó.

"Han convivido, han ensamblado sus familias porque ambos tienen hijas y se llevaban muy bien. Tuvieron un romance impecable, se acompañaban en sus trabajos, hasta dieron notas juntos. Se separaron en muy buenos términos por el desgaste de la relación. Tuvieron algunas idas y vueltas pero ahora es definitivo", concluyó.