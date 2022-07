Christian Eriksen firma con Manchester United

Normalmente, la llegada de un futbolista como Christian Eriksen a un club de la magnitud de Manchester United, libre después de que culmine su vínculo con Brentford, no generaría demasiada sorpresa, dado su talento como mediapunta y lo que demostró a lo largo de su carrera tanto en Ajax como en Tottenham e Inter. Pero la velocidad a la que volvió al más alto nivel luego de que su carrera y su vida corrieran riesgo hace muy poco tiempo no deja de despertar asombro hacia el danés.

El incidente parece ya alejado en el tiempo, pero fue apenas hace un año y un mes que el jugador de 30 años se desplomó a los pocos minutos del partido entre su selección y Finlandia, durante la EURO 2020.

El paro cardíaco que sufrió en aquella ocasión, cuando el equipo médico del estadio de Parken y su compañero de equipo Simon Kjaer intervinieron para salvarle la vida, lo mantuvieron al margen de aquel torneo, en el que Dinamarca alcanzó las semifinales, y las posibilidades de que volviera a jugar en el máximo escalafón eran muy escasas. Como atenuante, a fines del 2021 Inter, el club con el que tenía contrato y había ganado la Serie A la temporada previa, tuvo que cancelar su acuerdo con el futbolista después de que se le aplicara un cardiodesfibrilador implantable, dado que las leyes italianas prohíben su uso en el fútbol profesional.

Sin embargo, Eriksen nunca perdió la ilusión de volver a representar a su selección en un mundial, como ya lo había hecho en 2010 (fue el más joven de aquel torneo) y 2018, mientras se entrenaba con los planteles juveniles de Ajax y Odense, los clubes donde se formó. Pero su segunda oportunidad llegó mucho antes de lo previsto: el 31 de enero de este año anunció su regreso a nada menos que la Premier League, con el recién ascendido Brentford, en donde sería dirigido por su exentrenador de Dinamarca en la categoría sub 17, Thomas Frank.

En aquel momento se especuló que el rol del mediapunta sería mayormente secundario, pero él tenía otros planes. Le llevó un mes hacer su regreso al fútbol, pero para el 12 de marzo ya había dado su primera asistencia, para un triunfo por 2-0 frente a Burnley. De forma inmediata, Eriksen se convirtió en el líder futbolístico y la principal fuente de creación de su equipo, que realizó una campaña histórica de regreso a la primera división tras 75 años (finalizó decimotercero, 11 puntos por encima de la zona de descenso) e incluyó una goleada por 4-1 a Chelsea, donde marcó su único gol. Incluso se dio el lujo de volver a representar a su seleccionado, marcando un gol contra los Países Bajos apenas dos minutos después de entrar al terreno de juego.

Su enfático regreso y el nivel que demostró en los pocos meses que pasaron de su emergencia médica despertaron el interés de los equipos en la parte alta de la tabla de posiciones. Brentford tuvo la compañía de siete compatriotas que lo ayudarían a llegar juntos al Mundial de Qatar como principal argumento para conseguir su renovación, y un posible regreso a Tottenham y la Champions League también resultaron atractivos. No obstante, Eriksen terminó eligiendo el proyecto de Manchester United y su flamante DT, Erik ten Hag, para su siguiente paso. “Es un club especial, y no puedo esperar a comenzar esta etapa”, manifestó el jugador a las redes oficiales de los Red Devils. “Tuve el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo vestido del rojo del United será una sensación increíble”.

En una entrevista televisiva que Eriksen concedió a la televisión danesa en enero, se mostró casi avergonzado de aquel episodio en Parken, pero también determinado en que se trate de un pequeño bache en su carrera, en lugar de un factor determinante. Sus impresionantes avances e impecable adaptación física aseguraron que ese sea el caso. Uno de los mayores talentos del fútbol escandinavo estará definitivamente de vuelta, en un gran club, jugando competencia continental y, de no mediar ninguna lesión grave, el Mundial de noviembre.