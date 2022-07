“El que no quiere a Diego, no quiere a la mamá”, reza un hit de cancha que es mantra nacional. Más aún (si es que se puede), luego de la muerte del 10 que tan profundamente marcó la memoria colectiva. Y fue tres días después de aquel triste 25 de noviembre de 2020 que Los Pumas jugaron con los All Blacks por el torneo de las Tres Naciones con apenas una cinta negra como homenaje a la memoria del más grande futbolista de todos los tiempos.

Aquello provocó un repudio absoluto de parte de los argentinos y en un puñado de minutos una bomba virtual implosionó en el seno del seleccionado argentino de rugby, cuando se viralizaron viejos tuits de Pablo Matera, el entonces capitán, que por aquello perdió la cinta que hoy, a casi dos años, volverá a portar.

Fue una especie de pase de factura de los internautas por ese homenaje tan esperado y que no fue, evidenciado además por el emocionante gesto que los propios All Blacks tuvieron frente a la muerte de Diego Maradona. De paso, ese día, Los Pumas perdieron por 38-0 ante Nueva Zelanda.

El pedido de disculpas de Pablo Matera por el polémico homenaje de Los Pumas a Diego Maradona

“Sabemos que el homenaje que le hicimos a Maradona causó dolor y decepeción en mucha gente y queríamos decir que de ninguna manera fue nuestra intención. Maradona para nosotros fue sumamente importante, siempre nos apoyó y acompañó, siempre fue generoso con nosotros y hasta tuvimos una charla técnica con él”, destacó Matera”.

“Diego nos acompañó durante el Mundial 2015 y pasamos momentos increíbles con él. Para todos los deportistas argentinos, Diego Maradona es lo más grande que hay y nosotros como equipo tomamos muchas cosas de él”, dijo el capi´tan en un video difundido por las redes sociales de Los Pumas”.

“Diego seguramente no sabía mucho de rugby, pero tenía clarísimo lo que significaba ponerse esta camiseta y representar a su país”.

“Nos sentimos muy apenados por la forma en la que se sintieron por nuestro homenaje. Queremos pedir disculpas, también a la familia, y decir que Maradona es una persona super importante para este equipo. Internamente lo homenajeamos y lo tenemos muy presentes. Diego nos dejó un legado y queremos representar ese legado. La mejor manera de recordar a Diego hoy es estar más unidos que nunca y dejar todo por esta camiseta”.

“La camiseta que nos dieron los All Blacks en el homenaje no es para los jugadores ni para los dirigentes. Esa camiseta se la vamos a hacer llegar a la familia de Diego”.



Pablo Matera, los tuits del escándalo



En ese contexto, salieron a la luz varios tuits publicados por Matera en su cuenta @PablitoMatera entre 2011 y 2012, cuando tenía 18 años y ya jugaba en la Selección argentina sub 19 (Los Pumitas). En esos posteos se refiere de manera despectiva a bolivianos, paraguayos, sudafricanos, y también discrimina a personas negras y judías.

“El odio a los bolivianos, paraguayos, etc nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida”.

“Sudáfrica, baby. Por fin me voy de este país lleno de negros. Ouch”

“La mucama está hace 2 horas haciéndose la que limpia la televisión mientras busca la forma de enchufar los cables de DirecTV para ver su novela”.



Los tuits de Pablo Matera.



Los tuits de Pablo Matera.





Ese día, las redes también “recordaron” viejos tuits de Guido Petti, otro integrante de Los Pumas con frases como: “¿Qué es una mucama embarazada de trillizos? Un kit de limpieza” y “qué bueno es estar sin luz, sin agua, sin nada... bañándome en el baño de la empleada, porque está abajo y no necesita presión... Re lindo”.

La suspensión de la UAR a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino



Fue tal la magnitud del escándalo, que la Unión Argentina de Rugby publicó un comunicado de “repudio enérgico” a los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales y “reunida en carácter de urgencia, la Mesa Directiva resuelve: en primer lugar, revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán”.

En segundo lugar, suspender a Pablo Matera, a Guido Petti y a Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria.

En tercer lugar, iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados, a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby.

Pablo Matera, “avergonzado” por sus tuits



Por aquellos días, el tercera línea surgido en Alumni se mostró afectado y “avergonzado” por lo ocurrido y en una publicación en Instagram escribió: “Pasé momentos muy duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no me imaginaba en quién me iba a convertir”, escribió el jugador de la Selección argentina de rugby en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años. Perdón también a mi equipo, a mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”.

Hoy: Los Pumas vs Escocia, rumbo al Rugby Championship



El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se enfrentará hoy a Escocia en el tercer y último encuentro de la ventana internacional preparatoria para el Rugby Championship que se jugará en agosto.

El test match con el conjunto europeo se disputará hoy a las 16.05 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y será dirigido por el árbitro Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda) y sus asistentes Mathieu Raynal y Tual Trainini, ambos de Francia . Su transmisión estará a cargo de ESPN y la plataforma Star+.

Argentina inició la serie con una victoria por (28-16), el sábado 2 en San Salvador de Jujuy, y una semana después perdió 29-6 en Salta.

El entrenador del equipo argentino, Michael Cheika, dispuso 11 modificaciones en el XV titular que buscará revertir la imagen entregada en el estadio Padre Martearena, donde Los Pumas fueron superados en todas las facetas del juego.

Entre las modificaciones sobresalen las presencias de la tercera línea Pablo Matera, quien reemplazará como capitán al lesionado Julián Montoya, y el hooker Agustín Creevy, quienes deberían tomar el timón del equipo, ya que su influencia en el juego puede ser relevante.

Julián Montoya y Marcos Kremer, jugadores de Los Pumas, en el Rugby Championship 2021



Por su parte, el entrenador del seleccionado de Escocia Gregor Townsend, confianza el quince titular que contará con Hamish Watson como nuevo capitán, e ingresarán Sione Tuipulotu, Rufus McLean, Ollie Smith, Rory Sutherland, Ewan Ashman y Scott Cummings.

El banco de relevos lo conformarán: Dave Cherry, Pierre Schoeman, Javan Sebastian, Glen Young, Andy Christie, George Horne, Ross Thompson y Sam Johnson.

Argentina y Escocia se enfrentarán en 20 oportunidades con diez triunfos para cada uno.

Fuente: TN