Lissa Vera crucificada en las redes por su polémico voto

Tras de haber dispuesto de la alternativa de regresar a El Hotel de los Famosos, Lissa Vera se mostró muy cerca de Locho Loccisano, a quien le pidió disculpas por cómo lo trató en varias oportunidades durante su estadía.

Sin embargo, en la última votación del reality de El Trece, antes de que se viva la última gala de eliminación que terminará de definir a los últimos finalistas, la cantante decidió ponerse del lado de Martín Salwe y Alex Caniggia, con quien había conformado en una primera instancia el grupo llamado ‘La Familia’ que lideraba Chanchi Estévez.

Lesionado y todo lissa lo mando a locho a las H y locho y walter le dieron el voto de inmunidad tremenda hdp lissa. #ElHotelDeLosFamosos pic.twitter.com/wkceVwKJo6 — Pirata (@Piratacab01) July 16, 2022

El trato roto que disparó la pelea

En un principio, el trato que había cerrado Locho con Lissa fue intercambiar la inmunidad a cambio de que ella vote al locutor. Pero a último momento, la joven sorprendió con su decisión.

Lissa, recuperamos el saco que se llevó Emily y hoy te lo damos a vos. Felicitaciones#ElHotelDeLosFamosos pic.twitter.com/q97SCcGRXk — Joaquín  (@joaquinr85) July 16, 2022

“Ya no quiero más toda la situación de ‘hacé esto, hacé aquello y nosotros a cambio te damos protección’. Las veces que hice favores, nunca pedí nada a cambio. Y me pregunto ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Si yo no quiero”, comenzó diciendo Lissa frente a sus compañeros.

“Entonces, pensándolo bien, dije ‘¿qué voy a hacer?’. Y honestamente, no quiero ni votar a Alex ni a Martín. Entonces voy a votar a Locho, mi voto es para él”, agregó, en medio de una crisis de llanto, con el voto que terminó de definir el enfrentamiento del animador con Walter Queijeiro en la última H.

“Fue una infiltrada y una espía durante todo este tiempo. Volvió ‘La Familia’ y me traicionaron”, fue el análisis final que hizo Locho, algo abrumado y decepcionado por la decisión de la artista.

Cabe recordar que en la primera temporada de El Hotel de los Famosos participaron Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galvan, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz. Más tarde se sumaron otras figuras como Locho Loccisano, Emily Lucius, Mónica Farro y el Turco García.

Luego de varios meses, en instancias finales llegaron Lissa Vera, Martín Salwe, Alex Caniggia, Locho Loccisano y Walter Queijeiro. El ganador obtendrá un importante premio en efectivo de diez millones de pesos. Faltando poco para el fin del reality, el Chino Leunis dio algunos detalles de lo que se verá muy pronto en la pantalla.