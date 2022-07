El Hotel de los Famosos 2: quiénes serían los participantes

El Hotel de los Famosos se convirtió en uno de los fenómenos televisivos de este 2020. El ciclo conducido por Pampita Ardohain y el Chino Leunis está llegando a sus instancias finales y hay una enorme expectativa por ver quién se consagrará en el reality de El Trece tras tres meses de encierro.

Debido al éxito del programa, la productora BoxFish y la emisora están conversando para la posible realización de una segunda temporada. Incluso ya trascendió el listado de posibles participantes que convocarían para la nueva emisión de El Hotel de los Famosos. Todavía no está definido cuándo podría salir al aire esta producción.

Matías Defederico, Marixa Balli, Ivana Nadal, Flor Marcasoli, Mariana Genesio Peña, Roberto Piazza y el Burrito Ortega serían tentados para sumarse a este reality en el que compiten por un importante premio en efectivo. También convocarían a influencers como La Chabona y Chapu Martínez.

En el listado de famosos que tendrían el ofrecimiento de formar parte del programa estarían Adriana Aguirre, Ricardo García, Julieta Fazzari, Diego Meaglio, Nai Awada, Camila Salazar y Ulises Jaitt. Ahora resta esperar para ver si estas personas aceptarían o no sumarse a la nueva edición del popular reality.

Primera temporada

Cabe recordar que en la primera temporada de El Hotel de los Famosos participaron Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galvan, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz. Más tarde se sumaron otras figuras como Locho Loccisano, Emily Lucius, Mónica Farro y el Turco García.

Luego de varios meses, en instancias finales llegaron Lissa Vera, Martín Salwe, Alex Caniggia, Locho Loccisano y Walter Queijeiro. El ganador obtendrá un importante premio en efectivo de diez millones de pesos. Faltando poco para el fin del reality, el Chino Leunis dio algunos detalles de lo que se verá muy pronto en la pantalla.

En diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el conductor aseguró: “Nosotros grabamos dos finales que fueron cronometradas pero yo como conductor, no sé quién ganó. La final está dividida en tres partes que se cronometraron con un escribano y al momento del final, a nosotros nos dijeron tres tiempos, grabamos un ganador, y luego otros tres tiempos y grabamos a otro ganador. Yo puedo tener una percepción interna de quien creo que puede ganar pero a ciencia cierta no lo sé, me voy a enterar al aire”.

Luego, el locutor adelantó que están rastreando quién fue la persona del equipo que filtró las imágenes de la grabación que circulan en las redes. “No entiendo el spoiler, porque de algún lado se está filtrando, no es algo que me guste. Sé que se está trabajando para encontrar quién filtra esa información, y cuando se encuentre esa persona va a estar en problemas”, aseguró.

Por último, la conductora radial entonces le preguntó con quién le gustaría medirse a él si fuera un participante del programa. Lejos de achicarse, Leunis fue por uno de los más fuertes del reality: “Me gustaría jugar una final con Alex, porque es muy competitivo y tiene esa cosa de gritar, de vikingo, que aporta clima. Y creo que en los juegos, le puedo llegar a ganar”.