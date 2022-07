Con el dinero ganado en "Los 8 escalones" se irá a Australia

El ganador del máximo premio de Los 8 escalones del millón (eltrece) confirmó que, con el dinero que recibió, se va a ir a vivir a Australia con su novia.

Se trata de Lautaro, que participó esta semana del programa de Guido Kaczka y venció a su contrincante Justina, en el último escalón del concurso televisivo.

Qué dijo el participante que ganó “Los 8 escalones” y se va a vivir a Australia

Para llegar a la última instancia del juego, Lautaro tuvo que responder bien más preguntas que su competidora. La última, se la hizo el periodista de TN Santiago do Rego.

“¿Cuál de las siguientes opciones representa un medio vital para hacer un holograma?”, buscó saber el conductor de TN Tecno. Entre las respuestas estaba rayos laser, rayos ultravioletas, rayos X y rayos gama, pero ninguno de los participantes eligió la correcta, que era la primera opción.

A pesar de esto, el finalista fue el que se llevó el premio porque había acertado, hasta ese momento, más respuestas que su rival.

Lautaro tiene una hija que se llama Matilda y está de novio. Consultado por el conductor sobre qué va a hacer con el dinero, el flamante ganador respondió que ya tiene todo arreglado para irse a la otra punta del planeta.

“Lautaro usaría el millón para asentarse en Australia. ¡Se va Lautaro!”, exclamó el conductor, mientras le entregaba, de manera simbólica, el cheque gigante con el millón de pesos.

“Si. En septiembre”, devolvió Lautaro. “Ah, lo tenés redecidido”, agregó el conductor. Entonces, el concursante exitoso no dejó más lugar a dudas. “Ya está. Ya me obligaron a sacar los pasajes”, comentó, con una sonrisa que no se le iba por nada del mundo.

Una vez que el presentador fue saludando a todos los integrantes del programa, volvió sobre Lautaro para proponerle algo hacia las próximas ediciones de Los 8 escalones.

“Estamos en julio. Vos tenés la posibilidad, hasta septiembre, de seguir ganando millones. Eso permite Los 8 escalones del millón. Pero también tenés la oportunidad de decir, ‘no, hasta acá, me quedo con el millón y no sigo por dos millones’. ¿Qué vas a hacer?”, buscó saber Kaczka .

“Vamos a volver, a ver si tenemos suerte”, cerró Lautaro, con mucha fe, ante el aplauso de todo el estudio y los jurados.

Un participante de Los 8 escalones emocionó con su historia

Muy emocionado y con lágrimas en los ojos, un participante de Los 8 escalones, Roberto, reveló el verdadero motivo por el que decidió participar en el ciclo de entretenimientos: “Nos fuimos con mi señora de vacaciones a Mendoza y nos estafaron, nos vaciaron las cuentas. Tuvimos que volver a Buenos Aires con la plata justa en la tarjeta, la nafta justa y mi hijo me dijo ‘anotate que capaz sale’ y salió”.

Todos quedaron sorprendidos por la historia del participante, incluso Guido Kaczka que le dijo: “Roberto no habías contado esto...”. “No quise contar para no dar lástima, digamos”, le contestó el ganador con total sinceridad. “Fuerte el aplauso”, pidió el conductor. “Esa es la verdad. También lo voy a compartir con mis hijos”, manifestó Roberto. Por último, el abogado agradeció a todos por el apoyo y prometió que este martes regresará al programa de juegos para jugar por otro millón más.