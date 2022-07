ANSES Mi Pieza: cómo me inscribo al quinto sorteo

La inscripción al quinto sorteo del programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aún está abierta ¿Cómo me inscribo?

La inscripción al quinto sorteo de Mi Pieza 2022 aún está habilitada en la web oficial del Ministerio de Desarrollo Social y está destinada a mujeres mayores de 18 años argentinas o con residencia en el país.

Uno de los requisitos obligatorios para inscribirse al quinto sorteo de Mi Pieza 2022 es tener el Certificado de Vivienda Familiar, documento que es expedido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Mi Pieza: Quiénes pueden participar

El programa, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, está destinado a:

Mujeres mayores de 18 años de Barrios Populares del RENABAP

Argentinas o con residencia permanente

Deben contar con Certificado de Vivienda Familiar

Deberán tener Documento Nacional de Identidad vigente o Certificado de Pre-Identificación.

Aún no hay fecha del quinto sorteo del programa Mi Pieza

Mi Pieza: Cuándo es el próximo sorteo

El quinto sorteo de Mi Pieza 2022 aún no tiene fecha, pero las interesadas podrán inscribirse para acceder a montos desde $ 100.000 a $ 240.000, los cuales varían según la obra a realizar.

El 40% del consumo del subsidio a recibir debe realizarse con tarjeta o billetera electrónica en los comercios de los rubros habilitados. No se puede hacer con efectivo y no hay negocios adheridos, sino que son locales que venden los productos destinados a la construcción y ampliación de vivienda.

MI Pieza 2022: Cómo me anoto

Las candidatas deberán ingresar a https://mipieza.argentina.gob.ar/mipieza/inscripcion/crear y completar el formulario.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclaran que no podrán volver a anotarse quienes ya sean beneficiarias del Programa Mi Pieza. Y, en el caso de quienes se anotaron pero aún no pasaron la etapa de validaciones y no fueron seleccionadas, estarán participando del próximo sorteo sin necesidad de volver a inscribirse.

MI Pieza 2022: Cuál es el monto

El dinero que se otorga dentro del Programa Mi Pieza para que mujeres de 18 años o más puedan ampliar, remodelar o mejorar sus viviendas, varía entre 10 mil y 240 mil pesos.

Las beneficiarias del sorteo cobrarán primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.

Quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.

MI Pieza 2022: Cómo utilizado el dinero

Las obras que se podrán realizar, son:

Mejoramiento de techo / pared / piso / aberturas.

División de interiores.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Ampliación de vivienda.

El 40% del consumo total del subsidio deberá ser utilizado con la TARJETA o BILLETERA ELECTRÓNICA en los comercios de los rubros indicados, mediante compras a través de los portales online o bien con medio de pago electrónico (no efectivo).

No hay “comercios adheridos”; por lo que todos los comercios que venden productos de los rubros habilitados (construcción, carpintería, ferretería, etc.) están permitidos para realizar la compra de materiales.

Los controles se realizan por medios electrónicos, por lo que no será necesario presentar tickets o facturas en papel. La compra puede realizarse en cualquier local que pertenezca a los rubros habilitados:

Materiales para la Construcción

Albañilería - Mampostería

Madereras - Carpinterías

Ferreterías, aberturas, herrajes

Equipamiento y suministro de plomería

Pinturerías

Plomería - Calefacción

Iluminación artefactos accesorios

Techos reparación

Trabajos hormigón y concreto

Partes y equipos eléctricos

Gran tienda de materiales

Pinturerías papeles pintados

Bazares ferreterías

Toldos, lonas, mallas

Materiales eléctricos

El 60% restante del total de la asistencia económica podrá ser retirado en efectivo de la cuenta bancaria para otros gastos que requiera la refacción, mejoramiento o ampliación de la vivienda.