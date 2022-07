Dirigentes radicales afirman que no sabían de la cumbre con Jaldo

El encuentro del presidente de la UCR tucumana y diputado nacional Roberto Sánchez junto a los intendentes Mariano Campero (Yerba Buena); Alejandro Molinuevo (Concepción); y Sebastián Salazar (Bella Vista) con el gobernador interino Osvaldo Jaldo (PJ), generó desconcierto y malestar puertas adentro del partido opositor.

Por su parte, el grupo de “los cuatro radicales” remarcó que se trató de un encuentro institucional, acordado telefónicamente en 24 horas. Que, al margen de ser oposición, quieren colaborar para garantizar la gobernabilidad en sus municipios y en la provincia.

De los intendentes opositores, el gran ausente fue Germán Alfaro, el único que está fuera del Pacto Social y quien en un duro comunicado postuló al Partido por la Justicia Social como la verdadera alternativa de gobierno y remarcó que nunca podrá estar a disposición de un oficialismo -provincial y nacional- que es responsable de la crisis que viven millones de tucumanos y argentinos. “No nos ponemos a disposición de uno de los peores gobiernos de la historia de la provincia”, fustigó.

"Todos los tucumanos estamos cada vez peor gracias al desgobierno de Jaldo”, disparó Alfaro. Y añadió, quizá como chicana hacia los intendentes radicales: “no estamos dispuestos a perder nuestra libertad, dignidad y convicciones para acordar de pie, no arrodillados; y ver cuáles son los instrumentos y fines para rescatar los valores, construir ciudadanía y edificar una provincia mejor. Por eso estamos a disposición de toda la gente y las fuerzas políticas para alcanzar esos objetivos. El PJS que integra Juntos por el Cambio es la alternativa de este Gobierno, no sus socios ni sus acompañantes”.

Repercusiones de la reunión en Casa de Gobierno

El encuentro causó un fuerte malestar interno en el radicalismo, especialmente porque la reunión se hizo evocando al partido centenario y fue encabezada por su presidente. “¡No puede poner a disposición del Gobierno al partido!”, embistió en un duro comunicado el ex concejal José Luis Avignone. Otros dirigentes opositores, fuera de micrófono, opinaron que “flaco favor” le hicieron a Sánchez al mostrarlo con Jaldo cuando aspira a ser candidato a gobernador por la oposición en menos de un año. “No es agradable encontrar a tus aliados con el gobernador”, resumieron.

El legislador José Ricardo Ascárate, integrante de la Junta de Gobierno de la UCR, dijo no haber tenido “ni noticias” de que se avecinaba un encuentro con Jaldo. “La Junta se reunió el lunes y no fue tema de tratamiento. El planteo de las intendencias me parece razonable, pero creo que ha sido una exposición absurda del presidente del partido. Nos expone demasiado. Estamos discutiendo la inseguridad, los problemas gravísimos de falta de inversión de obras públicas y aparecemos en una foto sonriente”, lanzó. Agregó que el partido ha perdido con el encuentro su imagen opositora. De todos modos, dijo que entiende que los intendentes hayan pedido una audiencia ya que están siendo asfixiados con el Pacto Social y reciben menos fondos que otros municipios de menor jerarquía.

El parlamentario alfarista Raúl Pellegrini remarcó que siempre se expresó partidario de los encuentros para coordinar esfuerzos y políticas públicas, pero cuestionó que haya “reuniones parciales”. “No me parece mal que las autoridades se reúnan, pero me parece incompleto. Más me han hecho ruido las ausencias que las presencias. Germán Alfaro viene solicitando audiencias hace rato”, manifestó. Y añadió: “esto muestra el modelo amañado que tiene el sistema del gobernador interino”.

Tras el polémico encuentro entre los radicales y el gobernador Jaldo, la interna de Juntos por el Cambio quedó al rojo vivo.

