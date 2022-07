Cuáles son los beneficios de comer una palta por día

Según un estudio realizado por investigadores de Penn State en Estados Unidos, comer una palta por día durante 6 meses provoca un descenso en los niveles de colesterol no saludable. Además, hay evidencia que los participantes que comen palta tienen una dieta más nutritiva y de mejor calidad que los que no implementan palta a sus dietas.

Si bien comer una palta al día por 6 meses no tiene ningún efecto sobre la grasa del vientre o del hígado, hay otros estudios menores que encontraron una relación entre el consumo de palta y la disminución de peso corporal, del índice de masa corporal y del perímetro de la cintura.

«Aunque las paltas no afectaron a la grasa del vientre ni al aumento de peso, el estudio sigue proporcionando pruebas de que la palta puede ser una adición beneficiosa a una dieta bien equilibrada. La incorporación de una palta al día en este estudio no provocó un aumento de peso y también causó una ligera disminución del colesterol LDL, que son todos los hallazgos importantes para una mejor salud», reflexiona Penny Kris-Etherton, una de las responsables del trabajo, que se ha publicado en la revista científica ‘Journal of the American Heart Association’

Aquí, algunas recetas para que puedas incorporar más palta a tu dieta de formas creativas y originales.

Ñoquis de palta

Ingredientes

400 grs. de harina

1 cdita. de polvo de hornear

500 g de ricota

Ralladura de 1 lima

150 grs. de palta

3 huevos

10 grs. de sal

Para la salsa

300 cc de leche de coco

300 cc de crema de leche

200 grs. de cebolla morada

30 grs. de dátiles sin carozo

50 grs. de almendras tostadas

Sal y pimienta

Preparación

Para los ñoquis, hacer un puré con la palta y la ralladura de limón, luego agregar la ricota, los huevos y mezclar hasta que se forme una mezcla homogénea. Tamizar todos los ingredientes secos y agregarlos a la preparación anterior. Dejar reposar la masa en frío por 30 minutos y luego formar chorizos finitos para poder cortar los ñoquis. Para la salsa, en una sartén dorar la cebolla morada -previamente picada- con un chorrito de aceite de oliva, agregar los dátiles y almendras ya tostadas y saltear por un minuto más. Añadir la leche de coco junto a la crema de leche y dejar reducir unos minutos hasta que la preparación tome cuerpo. Condimentar con sal y pimienta a gusto. Para servir, cocinar los ñoquis en una olla con abundante agua con sal, tirarlos cuando el agua rompa hervor y, una vez que floten en la superficie, cocinar unos 2 a 3 minutos más y pasarlos a la salsa antes de servirlos en el plato.

Palta rellena con huevo y panceta

Ingredientes:

4 paltas

8 huevos pequeños

150 grs. de panceta

Preparación: