“Saqué mi arma letal": Le quiso robar su celular y lo noqueó

El boxeador Gino “Áspero” Godoy recurrió a sus puños para defenderse de un delincuente que lo amenazó con pegarle un tiro si no le daba sus pertenencias

La inseguridad y la ola de robos, en cualquier momento del día, y lugar, no tiene límites. En toda la región, los hechos al azar –y otros tantos que no- se multiplican, casi sin solución. Y afectan a cualquiera. Con cuchillos, con armas, delincuentes amenazan, golpean y logran su cometido. Sin embargo, no todos ‘se la llevan de arriba’.

Al menos esto (y un poco más) le pasó a un joven de alrededor de 25 años, con la cabeza poblada de rulos y cara de desesperación, que seguramente no vio venir un ‘fuerte derechazo’ que lo dejó aturdido, despeinado y haciendo un particular ‘reconocimiento de las bardas’ desde el mismo suelo.

El boxeador Gino “Áspero” Godoy noqueó a un ladrón que quiso robarle sus pertenencias mientras entrenaba en la vía pública en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. El púgil relató en sus redes sociales cómo fue el incidente en el cual el delicuente lo amenazó con dispararle.

Según contó el propio Godoy, el episodio ocurrió cuando salió a correr en la zona de las bardas, cerca del autódromo local. Allí se le acercó un joven. En un primer momento, el boxeador pensó que le iba a preguntar la hora, sin embargo, pronto se develó que era un ladrón. “Dame tu teléfono”, le dijo.

El púgil tan solo atinó a reírse, incrédulo de lo que estaba ocurriendo. Su respuesta fue que no tenía su celular encima.

En ese momento, la situación se volvió más violenta. El ladrón le pidió el reloj y Godoy le gritó “Rajá de acá”. Fue en ese momento cuando el delincuente lo amenazó: “¿Querés que te pegue un tiro?”.

“Saqué mi arma letal y lo dormí”

“Cuando me dijo así, saqué mi arma letal y lo dormí. Quedó desparramado en el suelo, me olvidé de decirle que también tengo arma jaja”, escribió el “Áspero” en su cuenta de Facebook, con cierto tono humorístico a pesar de lo difícil que la situación que le tocó atravesar.

Según medios locales, el boxeador se defendió, pegó la vuelta y bajó, al mismo tiempo que alertó a vecinos, a sus alumnos y algunos conocidos de la policía local. "Hay muchos casos de robos, en toda la región –señaló- y aprovechan zonas alejadas, donde muchos deportistas y amantes del aire libre salen a correr o andar en bici. Por eso, hay que estar alertas", apuntó.

“No respetan a nadie… En mi caso, uno está entrenado y la reacción es defenderse enseguida porque lo más rápido que tengo son las manos. Le tiré un manotazo, me agarra y me dice querés que te meta un tiro… qué podía hacer. Me fui y quedó sentado en el suelo. Si el tipo hubiera estado cerca, lo manoteo y lo llevo al destacamento, pero estaba lejos”, relató.

El pugilista, de una reconocida familia de boxeadores, que desarrolla la actividad desde hace más de 18 años, peleó en mayo y ahora se prepara con todo para defender el título en agosto.

“El Áspero” Godoy es un reconocido boxeador de Neuquén y ostenta un récord de 27 triunfos y dos derrotas en la categoría súper welter.