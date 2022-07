China anuncia que se quedará con el litio de Argentina

Esta semana, el más grande y poderoso productor de compuestos a base de litio de China, Ganfeng Lithium Co Ltd, aseguró que va a comprar la empresa Lithea Inc por hasta 962 millones de dólares.

Esto le permitirá al gigante oriental de lo que se considera el gran negocio del futuro, poder acceder a nuevos recursos imprescindibles para la fabricación de baterías.

La empresa Lithea, aunque sea de propiedad privada, es la actual titular de los derechos de explotación de dos salares de litio en la provincia de Salta, en el norte de la República Argentina.

China y el litio de Argentina: demanda creciente

La demanda de litio en el mundo es cada vez mayor, y China apuesta por asegurarse la mayor cantidad de fuentes posibles para obtenerlo y así continuar con la generación de productos basados en este mineral.

La estrategia de la gran potencia oriental apunta puntualmente a tecnología como lo son las baterías. Además, el mercado de vehículos eléctricos, producto que China explora, cuenta con altas expectativas.

China y el litio de Argentina: los autos del futuro

Se calcula que el convenio resultaría ampliamente beneficioso para la empresa Ganfeng, ya que es un gran proveedor de litio para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos como los de Tesla.

También promovería “el diseño de sus recursos de litio aguas arriba y la autosuficiencia”, según un comunicado de la empresa.

Cabe destacar que Argentina forma parte del llamado “Triángulo de litio” que incluye a los países que poseen las reservas más grandes de este mineral en Latinoamérica y en el mundo, compartido también por Chile y Bolivia.

Además, la producción mundial de litio durante el año pasado aumentó un 21%, más que nada impulsado por la demanda de baterías compuestas por él.

Qué es el litio y por qué es tan demandado

El litio es un metal de color blanco plata en su estado puro, condición en la que no es posible encontrarlo en un ambiente natural debido a su alta reactividad, ya que reaccionan fácilmente con agua, oxígeno y otras sustancias del aire para formar otros compuestos.

La minería del litio se desarrolla en dos tipos de depósitos: yacimientos en vetas y salmueras naturales. Los depósitos de salmuera se encuentran en lagos salados en los que el litio se extrae a través de un proceso de evaporación.

La recolección de salmuera es más común y a menudo se considera un método más simple que la extracción, pero el mineral obtenido por este medio se considera de grado inferior.

La minería de litio en yacimientos requiere estudios geológicos y de perforación a través de la roca, que pueden aumentar los costos, pero el litio obtenido por este medio se considera de mayor calidad.

Según datos de Metalary.com, el valor de la tonelada del mineral en el mercado internacional se ha incrementado progresivamente desde el 2012, cuando el precio fue de 4,220 dólares por tonelada, hasta el 2016 año en el que alcanzó su mayor precio histórico , con un valor de 7,475 dólares por tonelada.

La estadounidense Albermarle a través de su filial Rockwood Lithium y la participación que tiene en Talison posee 33% del mercado. La minera chilena SQM detenta cerca de 25%, seguida de la FMC Corporation con 12 por ciento.