¿Qué es la laringitis y cómo prevenirla?

El doctor Alberto Cormillot, reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista, nos habla de la laringitis: qué es y cómo prevenirla.

En esta época, de bastante frío, suelen agudizarse los problemas respiratorios, la bronquitis y, entre ellos, la laringitis, la gente se queda ronca.

Hay dos tipos de laringitis

La de la voz ronca y la de que no puede hablar, que no le sale la voz o sale como un susurro. Eso se produce, en general, cuando es una cosa aguda, que viene y que dura unos pocos días, cuando hay una infección, generalmente viral, en la laringe.

¿Dónde está la laringe? Bueno, vamos a separar acá un poquito. Yo saco esta parte del músculo y acá tenemos la laringe. La laringe es toda esta parte que está acá, junto a lo que se llaman las cuerdas vocales. Dentro de la laringe, que tiene varias funciones, una y las más importante son las cuerdas vocales.

Tenemos las cuerdas vocales cerradas o las tenemos abiertas. Y cuando sale el aire, la vibración que se produce al expeler el aire, es lo que produce el sonido de la voz.

Cuando esto se irrita puede provocar la disfonía que es cuando sale ronca o sale mal la voz, hasta llegar a la afonía que la persona no puede hablar, solamente puede susurrar. La persona queda susurrando y nada más. Esto suele irse en tres o cuatro días y no hay ningún problema. Si dura más, hay que consultar al especialista. Pero si es una cosa que viene en esta época, en general se debe a resfríos.

Muchas veces las personas están en ambientes en donde hay gente fumando, eso también. Todo lo que sea irritante para la garganta puede llegar a producir laringitis. Se usa, en general, remedios caseros que puede ser, por ejemplo, vapor con hojas de eucaliptus. Todo lo que sea humedecer el ambiente, humedecer el aire que pasa por la garganta, es algo que le va a ayudar. Y también puede ser, si tiene dolor, alguna de esas pastillas analgésicas.

Si la molestia es mayor, no hay dudas de que hay que consultar al médico. Y una cosa que vale la pena es que si usted está en una discusión y ve que no le va bien, no levante la voz, fortalezca el argumento.

Alimentos para elevar el sistema inmune

Las células del sistema inmunológico aumentan su actividad cuando reciben los nutrientes apropiados, que ingresan al organismo a través de la alimentación. Si el cuerpo recibe los nutrientes requeridos está en condiciones de levantar barreras y protegerse más contra las enfermedades, en especial, resfríos, gripe y otras infecciones respiratorias, como la laringitis.

Por eso, en invierno es importante poner más atención en hacer una alimentación saludable y variada, rica en frutas y verduras, con las dosis adecuadas de ejercicio físico y reposo. También es clave hacer por lo menos cuatro comidas diarias, en especial el desayuno, y mantener a raya el estrés, gran debilitador del sistema inmunológico.

Seis son los grupos de nutrientes que ayudan al cuerpo a controlar las agresiones de bacterias, virus y parásitos: las vitaminas (A, E, C y D), los minerales (zinc, cobre, hierro, magnesio y selenio), los ácidos grasos (omega 3), las calorías necesarias según la edad, la actividad física y la contextura, y las proteínas de alta calidad, como las que aportan la carne, la leche, la soja, el queso y algunas combinaciones de alimentos, como un cereal con una legumbre.

Fuente: Infobae