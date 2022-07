Barby Silenzi confirmó su reconciliación con El Polaco

Tras las idas y venidas, El Polaco y Barby Silenzi apuestan nuevamente a su apasionado romance. La bailarina le confirmó la vuelta a Intrusos (América) en una nota: “Así es, estamos muy bien por suerte. Estamos reconciliados, recontentos”.

En mayo de este año habían confirmado su separación luego de varios meses de crisis. Según contó ella, se trataba de un momento de desencuentro en la pareja, debido principalmente a los compromisos laborales de él.

“Como que la pareja está ahí. Tenemos que sentarnos a charlar y ver qué pasa con este amor que tenemos y que ahora no está fluyendo”, dijo a corazón abierto hace algunas semanas en LAM.

Por suerte ya pudieron dejar atrás los conflictos. Sin embargo, llamó la atención que no habían compartido las buenas noticias en las redes sociales. Y la bailarina se encargó revelar el motivo detrás de la decisión.

“No subimos fotos en las redes porque estamos más tranqui, queremos un perfil más bajo. Volvimos, pero preferí reservarlo porque hay mucha envidia dando vueltas, entonces quizás era mejor guardárnoslo”, explicó.

Además, aseguró que durante estos meses jamás cortaron el contacto por Abril, la hija de dos años que tienen en común.

La crisis entre El Polaco y Barby Silenzi

Acomodar los tiempos familiares fue un desafío durante toda la relación y, según contó Barby Silenzi, con El Polaco no tenían pensado vivir juntos. Pero al mes de iniciar su relación, ella quedó embarazada.

“En el medio, nos agarró la pandemia y quedamos todos juntos varados. Y no nos quedó otra que convivir. Eso fue complicado porque él tiene dos hijas, yo tengo una, embarazada... acomodar todo eso para mí y para él tiene un proceso, un tiempo”, comentó en mayo sobre la familia ensamblada que construyen día a día.

“Yo tengo reclamos, él tiene otros y no estamos pudiendo ponernos de acuerdo... Yo reclamo presencia, ponele. Y él me dice: ‘Tengo que trabajar’. Yo lo recontra banco. Y me pone muy contenta lo que le está pasando”, señaló, refiriéndose al nuevo programa que conduce el cantante por la pantalla de América.

Lo cierto es que el amor triunfó y están listos para buscarle la vuelta a los conflictos que puedan llegar a surgir.

Pablo Lescano reconoció como su hijo a un joven de 21 años

Este miércoles, Intrusos (América) comenzó con un enigmático. “Tiene que ver con una figura muy querida y popular. Hay una prueba de ADN con un resultado positivo y un reclamo de filiación en la Justicia al que se dio lugar”, dijo Maite Peñoñori.

Respecto a cómo se sucedieron las cosas, la panelista indicó: “Cuando la mamá del chico se acercó a decirle que tenía un hijo, él se hizo el ADN de manera privada y por fuera de la Justicia. Tras el positivo, pidió la filiación, es decir, reconocerse como padre y ahora lo que están reclamando es la cuota alimentaria de todos esos años”.

Según precisó la periodista, el joven cumplirá 22 años en agosto. El proceso se inició en noviembre del año pasado y en febrero el artista -que ya es papá de Bianca, Tomás y Mara- le dio el apellido.